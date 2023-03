Per chi conduce un programma di cucina con piatti succulenti e gustosi, mantenersi in forma non è mai facile. Antonella Clerici lo sa molto bene dal momento che, per mantenersi in forma, durante la menopausa, ha scelto di seguire la dieta dei 5, un regime dove sono anche ammesse delle rinunce. Scopriamo cosa mangia la conduttrice e come si tiene in forma.

Dieta dei 5 di Antonella Clerici

La conduttrice di È sempre mezzogiorno, in seguito al fatto che sia entrata nella fase della menopausa, ha deciso di alleggerirsi e tornare in forma. Per farlo, Antonella Clerici ha deciso di seguire la dieta dei 5, un regime ideato e raccomandato per lei dalla sua nutrizionista presente anche nella trasmissione che conduce, ovvero Evelina Flachi.

Si chiama in questo momento per via dei 5 pasti da consumare che devono essere così suddivisi: colazione, pranzo e cena + i due spuntini del pomeriggio e di metà mattina. Un regime per cui bisogna cominciare la giornata con una colazione abbondante a base di caffè, tisana o anche tè verde come consuma la Clerici, possibilmente senza zucchero a cui far seguito dei cereali e biscotti integrali.

Un regime molto semplice, variegato dove bisogna cercare di ridurre il consumo di carne, optando per un primo piatto a base di verdure, mentre a seguire per la cena sono consigliati legumi e pesce accompagnati da un contorno a base di ortaggi e frutta. Non sono concessi i superalcolici, ma è consentito un bicchiere di vino rosso da consumare ai pasti.

Grande importanza riveste l’idratazione con due litri di acqua al giorno insieme a tè e tisane. Per quanto riguarda le cotture nella dieta dei 5, si tende a preferire la semplicità e l’uso dell’olio extravergine di oliva. Secondo il parere della nutrizionista Evelina Flachi, bisognerebbe cominciare sempre il pasto con delle verdure.

Dieta dei 5 di Antonella Clerici: benefici

Un regime noto come la dieta dei 5 seguito da Antonella Clerici permette di fornire e apportare i giusti benefici al fisico proprio come dimostra la discreta forma della conduttrice. Secondo Evelina Flachi, la nutrizionista esperta, iniziare il pasto con delle verdure aiuta a garantire il giusto bisogno di sazietà e a regolare poi i pasti successivi.

Inoltre, ogni piatto deve basarsi sui cinque nutrienti che sono le fibre, contenute nei cereali da consumare al mattino, le proteine presenti nella frutta o nel pesce, i carboidrati, i minerali e i grassi vegetali. Un regime ricco di tantissimi antiossidanti che permette di contrastare i radicali liberi aiutando a prevenire anche l’invecchiamento.

Seguire la dieta dei 5 permette di ottenere dei benefici e dei vantaggi, non solo dal punto di vista fisico con una riduzione dei grassi in eccesso, ma anche sotto altri aspetti, come quello emotivo, sociale, ecc. La stessa Antonella Clerici ha raccontato di sentirsi molto più leggera e meno gonfia che è poi uno dei sintomi tipici della menopausa.

Inoltre, questo tipo di programma alimentare permette di perdere fino a 4 chili al mese e sono concessi alcuni strappi alla regola in modo da variare i pasti e l’alimentazione a tavola. Infine, il fatto che privilegi cotture semplici come alla griglia o al vapore permette di tenere sotto controllo la forma fisica grazie ad alimenti che sono poveri di grassi, ricchi di fibre e con pochi zuccheri.

