Ashley Graham modella statunitense che ha portato alla rivolta la moda curvy nel mondo, è seguitissima sui social dove dispensa consigli e segreti di bellezza. Ecco la dieta di Ashley Graham.

La dieta di Ashley Graham: cosa mangia la supermodella curvy

Ashley Graham supermodella curvy, 36 anni, ha iniziato a sfilare già all’età di dodici anni per rompere gli stereotipi di magrezza, poiché suo padre non l’accettava per il suo peso over. Ashley ha sempre avuto la passione per la moda, il successo è iniziato ad arrivare nel 2010 quando è apparsa al The Tonight Show con Jay Leno. La Graham ha sfilato come modella per brand internazionali quali Prabal Gurung, Michael Kors, Love Mag, Dolce e Gabbana, Tommy Hilfiger e tanti altri.

Nel 2013 Ashley ha disegnato una linea di lingerie per Addition Elle, un rivenditore canadese di abbigliamento taglie forti. È apparsa anche su Made di MTV, come coach per un’aspirante modella plus size, e su numerose copertine di riviste di moda tra cui Maxim e Vogue. Infine lo scorso anno ha posato per il calendario Pirelli 2023. Ashley Graham è ricordata per essere stata una delle prime modelle curvy a sfilare per importanti marchi di moda che fino ad allora non erano aperti alle taglie forti. Se al suo debutto la supermodella era una “taglia forte”, con il tempo anche lei è dimagrita rispettando sempre le sue forme e curve sinuose.

Ashley Graham ha avuto un rapporto complicato con il suo corpo da quando è rimasta incinta del suo primo figlio Issac. La supermodella era ossessionata dai 20 chili che non poteva perdere a causa della gravidanza con conseguenti smagliature.

Dopo aver avuto i suoi gemelli, Roman e Malachi, avuti da Justin Ervin con cui è sposata dal 14 agosto 2010, Ashley ha preso 24 kg circa, cosa che l’ha motivata a rimettersi in forma. La Graham voleva perdere peso per motivi di salute e perché aveva quasi perso la vita avendo due gemelli, cosa che l’ha spaventata. Rapidamente ha perso 20 kg, dopo il parto gemellare. Come? Ecco la dieta della supermodella curvy.

La dieta di Ashley è composta da grassi sani, proteine ​​magre, verdure e frutta fresca. Al mattino mangia le uova strapazzate. Recentemente la Graham ha anche eliminato il glutine e mangia pane senza glutine; le piacciono anche i prodotti senza latticini come il latte d’avena o il burro senza latticini. Per gli spuntini, alcune opzioni salutari che mangia sono cetrioli, avocado o mele Pink Lady con burro di arachidi. A cena la supermodella mangia spesso una sana insalata di pollo o uno stufato di agnello e beve almeno un litro d’acqua al giorno.

Ashley Graham e la dieta: come ha perso peso?

La modella plus size Ashley Graham è da anni anche un’attivista per la body positivity. Graham è anche la fondatrice di ALDA ed è apparsa più volte sulla copertina di Vogue, Harper’s Bazaar ed Elle. Ashley è stata anche la prima modella plus size presente in Swimsuit Issue di Sports Illustrated nonostante molte critiche per il suo peso. La Graham è stata anche giudice del reality show America’s Next Top Model.

Nella sua dieta per rimettersi in forma Ashley consuma principalmente cibi sani come molta frutta fresca, verdura, proteine ​​magre e grassi sani. Ma ha anche rivelato che mangia di tutto e non vuole privazioni. Alla dieta la supermodella curvy aggiunge sempre del sano sport. Sul suo account social è possibile vederla mentre fa esercizi HIIT come jumping squat, affondi, burpees, ball smash, e allenamenti per la forza come flessioni, squat con bilanciere, spinte dell’anca con fascia di resistenza etc.

Ashley frequenta anche lezioni di stretching aereo per mantenere il suo corpo flessibile. Ma la sua forma di esercizio fisico preferita è la kickboxing; la aiuta a bruciare molte calorie, migliora i suoi tempi di reazione e rafforza le sue ossa e i suoi muscoli. Dunque, sempre un sano piano alimentare e tanto allenamento per restare in forma.