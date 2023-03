La dieta di Asia Argento: cosa mangia l’attrice?

Asia Argento, attrice e regista, a 48 anni sfoggia un corpo da favola anche per merito di uno speciale metodo di allenamento che si chiama Gyrotonic. Ma quale dieta segue la figlia del regista dell’horror, Dario Argento? Scopriamo cosa mangia a tavola.

La dieta di Asia Argento

Dal 2017 Asia Argento, attrice e regista d’arte, è stata al centro di diversi scandali che hanno toccato l’industria del cinema, svelandone atroci retroscena di abusi, e la sua vita privata. Ma a 48 anni la Argento è più in forma che mai con un fisico snello e tonico merito di duro allenamento e sana dieta. Quale regime alimentare segue Asia Argento? L’attrice ha radicalmente cambio vita, mi meglio.

Lo scorso giugno ha festeggiato sui social un anno di sobrietà da droga e alcol. Ora ha condiviso con i suoi 686mila follower Instagram un altro importante traguardo: l’addio alle sigarette.

“Oggi che me ne sono finalmente liberata e respiro a pieni polmoni la sola idea di tenere in mano un puzzolente stecco della morte mi sembra pura pazzia”, ha confessato la Argento.

Così come la sua decisione in campo alimentare, presa già da parecchi anni, di non mangiare più carne. Dunque la dieta di Asia Argento è vegetariana. Si a proteine ma solo se si tratta di pesce. E si a verdure, frutta, sani carboidrati per mantenersi in forma ma senza ingrassare.

I segreti di Asia Argento per un fisico tonico

La parte più “invidiabile” del corpo di Asia Argento sono sicuramente gli addominali e la sua pancia piatta nonostante due gravidanze e l’aver superato il giro di boa dei 40 da tempo. La sua tonicità, ha rivelato lei stessa su Instagram, la si deve anche a un particolare allenamento: il Gyrotonic.

Il metodo Gyrotonic è un sistema di allenamento nato negli Stati Uniti agli inizi degli anni ’80. Il suo “inventore” è stato il ballerino di origini ungheresi Jiuliu Hovart che ha unito i benefici di sport – quali yoga, danza, ginnastica, nuoto e tai-chi – in una tecnica che si avvale di un macchinario principale: la Pulley Tower Combination.

Questo sport aumenta la flessibilità, tonifica la muscolatura e aiuta il sistema circolatorio, sanguigno e linfatico.