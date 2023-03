Le star che odiano andare in palestra

Le star hanno sempre un aspetto davvero invidiabile. Devono mantenersi in forma, sia per la salute che per il loro lavoro, ma non tutte sono felici ed orgogliose di farlo. Molte star odiano andare in palestra.

Le star che non fanno palestra



Tutti ci aspettiamo che le star per mantenersi sempre in perfetta forma siano ossessionate dalle diete e dalla palestra. In realtà non è sempre così. Allenarsi fa bene e loro devono farlo anche per il loro lavoro, ma non sono tutte così felici di sudare e allenarsi quotidianamente. Ci sono molte star che in realtà cercano letteralmente di evitare di mettere piede in palestra, come:

Emily Ratajkowski : ha un fisico incredibile, ma secondo quanto ha raccontato al New York Times, cerca di evitare in tutti i modi la palestra. In compenso, ama molto andare a camminare;

: ha un fisico incredibile, ma secondo quanto ha raccontato al New York Times, cerca di evitare in tutti i modi la palestra. In compenso, ama molto andare a camminare; Salma Hayek : l’attrice ha un fisico davvero stupendo, ma ha spesso dichiarato di non avere tempo per andare in palestra, visto che lavora molto ed è anche una mamma molto presente. Per questo fa esercizio fisico obbligato, cercando di non andare in palestra;

: l’attrice ha un fisico davvero stupendo, ma ha spesso dichiarato di non avere tempo per andare in palestra, visto che lavora molto ed è anche una mamma molto presente. Per questo fa esercizio fisico obbligato, cercando di non andare in palestra; Gwen Stefani : la cantante è sempre stata fissata con la palestra, ma qualche anno fa ha deciso di prendersi una pausa, probabilmente perché stava esagerano. Ha dichiarato che era l’unico modo per ascoltare davvero il suo corpo;

: la cantante è sempre stata fissata con la palestra, ma qualche anno fa ha deciso di prendersi una pausa, probabilmente perché stava esagerano. Ha dichiarato che era l’unico modo per ascoltare davvero il suo corpo; Angelina Jolie : l’attrice ha dichiarato che ama molto correre e saltare, ma di non essere fissata con l’esercizio fisico e di non amare la palestra;

: l’attrice ha dichiarato che ama molto correre e saltare, ma di non essere fissata con l’esercizio fisico e di non amare la palestra; Sienna Miller : l’attrice ha sempre dichiarato una forte antipatia nei confronti della palestra. Preferisce decisamente correre all’aperto;

: l’attrice ha sempre dichiarato una forte antipatia nei confronti della palestra. Preferisce decisamente correre all’aperto; Kristen Stewart : l’attrice in un’intervista ha dichiarato che tutti nella sua famiglia sono molto magri, per cui non sente il bisogno di allenarsi;

: l’attrice in un’intervista ha dichiarato che tutti nella sua famiglia sono molto magri, per cui non sente il bisogno di allenarsi; Pamela Anderson: è una delle donne più belle e amate, ma ha dichiarato di non allenarsi più di tanto;

Le star che odiano andare in palestra



Ci sono anche molte star che la palestra la frequentano regolarmente, ma che hanno affermato di non esserne per niente felici. Vorrebbero poter evitare di recarsi così spesso in palestra, ma continuano a seguire un duro allenamento per mostrarsi sempre al top della forma. Tra loro troviamo: