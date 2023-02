La dieta Sorrentino è una dieta ideata dall’omonimo fondatore, Nicola Sorrentino, specialista in Scienze dell’alimentazione dietetica, autore di diversi libri e pubblicazioni di successo. Ma non solo. Lo abbiamo visto diverse volte volto tv nelle trasmissioni del pomeriggio di Canale 5.

Scopriamo cos’è la dieta Sorrentino, lo schema alimentare e il menù settimanale.

Dieta Sorrentino: schema e menù settimanale

La dieta Sorrentino consiste in un vero e proprio programma dimagrante per perdere peso in soli sette giorni. La dieta Sorrentino, ideata dallo specialista Nicola Sorrentino, in particolare promette di far perdere una taglia in una sola settimana. Un obiettivo molto ambizioso che lo specialista ritiene di poter raggiungere con un programma ben definito.

A questa dieta è inoltre stata data particolare risonanza in quanto se ne è parlato anche in televisione. E’ stata infatti proprio Barbara D’Urso a presentare la dieta Sorrentino nel corso del programma “Pomeriggio cinque”. Da allora la dieta ha suscitato moltissima attenzione, spingendo molte persone a provarla e verificarne i risultati sulla propria pelle.

Ma qual’è il menu settimanale da seguire della dieta Sorrentino? Eccolo di seguito.

Lunedì

• Pranzo: 100 g di fiocchi di latte, verdure crude da condire con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

• Spuntino pomeridiano: una mela.

• Cena: 60 grammi di pasta con crema vegetale.

Martedì

• Pranzo: una scodella di zuppa di verdure.

• Spuntino pomeridiano: uno yogurt magro alla frutta.

• Cena: una patata lessa, omelette con zucchine, erbette e funghi.

Mercoledì

Pranzo: un bel piatto di insalata condita con un cucchiaio di aceto balsamico e due patate lesse scondite.

Merenda: due fette di ananas al naturale.

Cena: 60 grammi di tagliatelle con merluzzo o platessa.

Giovedì

• Pranzo: verdure miste alla griglia accompagnate da un panino.

• Merenda: una pera.

• Cena: un’insalata mista condita con un cucchiaio di aceto balsamico e una fettina di manzo da 100 grammi accompagnata con pomodorini in tegame.

Venerdì

• Pranzo: pizza marinara con un filo d’olio.

• Merenda: una coppetta di macedonia.

• Cena: una patata lessa, 200 grammi di pesce spada preparato alla mediterranea con pomodorini e capperi.

Sabato

• Pranzo: una scodella di zuppa di verdure.

• Merenda: una mela.

• Cena: riso e lenticchie.

Domenica

• Pranzo: un panino con 70 grammi di bresaola.

• Merenda: due fette di ananas al naturale.

Cena: minestra di farro

Dieta Sorrentino: in cosa consiste, schema

Ecco i cibi consigliati nella dieta Sorrentino. Erba medica, fagiolini, bok choy, peperoni, carote, erba cipollina, cetrioli, lattuga, pomodori, zucchine. Banane, arance, mandarini, uva, melone. Latte e yogurt senza lattosio, formaggi stagionati.

Carni varie, pesce, tofu, tempeh. Pane e pasta senza glutine, pane al farro di pasta madre, riso soffiato, avena, riso, quinoa. Biscotti senza glutine, torte di riso, petali di mais. Mandorle, semi di zucca. E poi asparagi, carciofi, cipolle (tutte), porri, aglio, legumi, taccole, barbabietole, verza, sedano, granturco.

Mele, pere, mango, anguria, pesche, prugne. Latte vaccino, yogurt, formaggi molli, panna, crema pasticcerà, gelati. Legumi. Segale, frumento, cereali, pasta di grano duro. Cracker di segale, biscotti a base di grano. Anacardi, pistacchi. Seguitela per qualche settimana se volete perdere peso, in poco tempo.