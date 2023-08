Uno dei modi più semplici per far sì che il profumo per capelli non svanisca velocemente e si mantenga a lungo è spruzzarlo sulla chioma. Scopriamo come realizzare un profumo per capelli fai da te.

Profumo per capelli fai da te: come creare la fragranza direttamente a casa tua

Avete mai pensato di realizzare un profumo per capelli direttamente a casa vostra? Uno dei metodi, infatti, per far si che la chioma soprattutto d’estate sia sempre pulita, luminosa e profumata è spruzzare qualche goccia di profumo per capelli, ma non solo tra i tanti prodotti commerciali ma anche fai da te.

Tra le ricette per preparare a casa un profumo per capelli, il cosmetico ideale che abbina profumazione a idratazione del capello è il profumo per capelli a base oleosa. Procuratevi olio di jojoba, un’essenza con dosatore in gocce (all’aroma che preferite) e un flaconcino di vetro o di plastica non trasparente.

Versate l’olio nel contenitore e aggiungete 10/15 gocce di essenza, quindi agitate bene e lasciate riposare: è fondamentale che il flacone non sia trasparente perché la luce può alterare la consistenza dell’olio e inacidire il profumo in esso contenuto.

A questo punto spalmate un po’ di prodotto sulle mani e passatelo delicatamente sui capelli: non esagerate con le quantità altrimenti la vostra chioma potrebbe appesantirsi!.

Un altro profumo per capelli fai da te a base oleosa può essere creato con l’olio di germe di grano o di riso, perfetto per i capelli e per la cute perché oltre ad essere leggero e profumato, è un ottimo ricostituente naturale ricco di vitamine.

Procuratevi quindi l’olio di germe di grano oppure di riso, un’essenza con dosatore in gocce (anche gli aromi alimentari per dolci sono delle valide alternative!) e un flaconcino di vetro o di plastica non trasparente.

Il procedimento è sempre lo stesso: versate l’olio essenziale nel contenitore e aggiungete 10/15 gocce di essenza, quindi agitate bene e lasciate riposare: ovviamente, potete aggiungere più o meno essenza a seconda dell’intensità che volete dare al vostro profumo.

Altro profumo fai da te per capelli è quello all’acqua di rose, che oltre al suo profumo inconfondibile fornisce ai capelli una miriade di benefici. Ad esempio, riduce l’effetto crespo, la formazione della forfora e del grasso. Per realizzarlo avrai bisogno di:

1/2 tazza di acqua di rose

10-12 gocce di olio al gelsomino

3-4 gocce di olio d’arancia.

Prendi una ciotola e mescola al suo interno tutti gli ingredienti appena elencati. Trasferisci quindi il liquido ottenuto in un flacone spray ed ecco fatto.

Come realizzare il profumo per capelli fai da te: consigli

Il profumo per i capelli, spesso sottovalutato, ci aiuta a rendere la nostra chioma profumata e nascondere gli odori che si possono accumulare sui capelli come quello di fumo o di cibo. Inoltre questi profumi hanno spesso anche delle sostanze idratanti e nutritive che aiutano anche a proteggere il capello, renderlo più luminoso e ripararlo dagli agenti esterni.

Tra le altre ricette svelate per realizzare un profumo per capelli fai da te, a casa vostra, c’è anche quello con base olio di cocco. E’ molto conosciuto per le sue innumerevoli proprietà: idrata, dona lucentezza e riduce l’effetto crespo. Ti serviranno:

15-20 gocce di olio di cocco

1/2 tazza di olio di rose

8-10 gocce di olio al gelsomino.

Dopo aver mescolato con cura tutti gli ingredienti versa il composto ottenuto all’interno di un vaporizzatore e procedi con l’applicazione. I tuoi capelli non saranno mai stati così profumati.