La dieta di Bella Thorne: cosa mangia la cantante? 

Bella Thorne giovane attrice ormai affermata e tra le più richieste di Hollywood, è anche una brava cantante. Ma come si tiene in forma? Ecco cosa mangia.

Bella Thorne si è ormai affermata come una delle giovani attrici più richieste di Hollywood. L’abbiamo vista nella serie horror targata MTV Scream portare nuovamente in vita l’iconico ruolo di Drew Barrymore, oltre che nella commedia L’A.S.S.O. nella Manica, grazie alla quale ha vinto il premio Choice Movie Villain all’edizione 2015 del Teen Choice Awards. Thorne, 26 anni, è partita da Disney Channel nella serie Shake It Up, per poi lanciarsi nel cinema nel film di Warner Bros Insieme per forza con Drew Barrymore e Adam Sandler.

Bella ha poi recitato ne Il sole a mezzanotte, insieme a Patrick Schwarzenegger. Ha prodotto e recitato come protagonista nel film della Awesomeness Film You Get Me, in streaming su Netflix, oltre ad aver avuto una parte nel film horror The Babysitter. Inoltre come testimonial e modella ha preso parte a numerose campagne pubblicitarie, tra cui quella per Candies e Neutrogena. Tra le sue più recenti interpretazioni troviamo i film Habit e Time is up e nel 2023 in Rimbomba nel Buio.

Spesso protagonista del gossip, si è parlato molto della fine della storia d’amore tra Bella Thorne e il cantante e attore Benjamin Mascolo. I due si sono separati a giugno del 2022, dopo tre anni d’amore e una proposta di matrimonio. Considerata ormai un’icona di bellezza, oltre che famosa attrice, Thorne rivela una forma fisica invidiabile a 26 anni.

La regina dei social, dove conta oltre 24 milioni di follower, condivide spesso video e immagini di allenamenti insieme a consigli pratici per mantenersi in forma e in salute. L’attrice americana si dedica a tanto allenamento e nella sua lista c’è l’hot yoga. Nella sua alimentazione sana, invece, non mancano mai le proteine, da consumare in diversi modi, non solo una cena a base di pollo e verdure, ma anche frullati proteici soprattutto a fine allenamento.

Se da una parte si dedica a tanto allenamento, Bella Thorne sul fronte del cibo, non ha intenzione di eliminare nulla. Durante un’intervista ha sottolineato che non è vegana, e mai lo sarà. “Mia sorella è vegana quindi mangiamo un sacco di cibo vegano ma io no”. Non riuscirebbe mai, dice, a resistere al bacon. Bella mangia però molto cibo vegano, grazie alla dieta di sua sorella.

Infine, Thorne ama concedersi un piatto di spaghetti ogni tanto, da alternare al riso bianco. La pasta integrale, invece, ha meno calorie e apporta maggiori vitamine e minerali rispetto all’equivalente bianco raffinato, rendendolo una scelta più sana.

Bella Thorne, celebre attrice americana, cantante e modella, è tra le più richieste della sua generazione dal mondo di Hollywood. 26 anni, raggiante, attivissima sui social anche per i suoi flirt “famosi”, Bella Thorne è stata un’attrice bambina di Disney Channel per poi sfondare al cinema hollywoodiano. Amata anche per la sua bellezza, per cui è diventata testimonial di diversi brand di cosmetica e moda, Bella ama allenarsi e prendersi cura del suo fisico.

Thorne smise di pesarsi dopo aver realizzato che stava facendo più male che bene. E’ questo il messaggio che vuole mandare ai ragazzi che la seguono, di non ossessionarsi per il peso ma di piacersi per il proprio aspetto. “Buttate via le vostre bilance, ragazze. Finché vi sentite meglio e vi piace il vostro aspetto, è tutto ciò che conta”.

L’attrice americana frequenta regolarmente sessioni di Pilates Reformer, anche insieme a famiglia e amici. E ancora, Thorne preferisce l’allenamento della forza al cardio. “Mio fratello è il mio allenatore. Sta entrando nell’UFC e pratica Jiu-Jitsu brasiliano, Muay Thai e arti marziali miste”, dice. Grazie a lui l’attrice ha capito che l’allenamento con pesi è molto meglio del cardio, nonostante in tanti pensino il contrario. Il sollevamento pesi fa lavorare i muscoli, tonificandoli e perdendo grasso.