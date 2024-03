Drew Barrymore ha avuto per molto tempo lo “scettro” della più amata di Hollywood. Ha debuttato da bambina in E.T L’Extraterrestre, ma come è oggi a 48 anni? Ecco la sua dieta.

Drew Barrymore: la dieta dell’attrice americana

Drew Barrymore è stata fino a poco tempo fa l’attrice più amata di Hollywood, una bambina prodigio, discendente delle famiglie Barrymore e Costello, noti attori di cinema e teatro statunitensi. Drew ha esordito infatti ad appena 7 anni nel celebre film E.T.: L’Extraterrestre di Steven Spielberg, uscito nel 1975. La sua infanzia, come per molte star bambine, è stata difficile segnata da abuso di alcol e di sostanze, oltre che al centro del gossip e dell’attenzione mediatica.

Suo padre è l’attore John Drew Barrymore, sua madre Jaid, invece, stava ancora costruendo la sua carriera. Sono tanti i suoi primati come attrice bambina, come quello di essere l’ospite più giovane del programma televisivo Saturday Night Live.

I suoi genitori divorziano quando è piccola, suo papà John è sempre più aggressivo e violento, anche a causa della sua dipendenza dall’alcol, mamma Jad, invece, si comporta come un’amica trascinandola con se alle feste e ai party notturni. A soli 13 anni inizia a fumare marijuana e a bere alcol. Poco dopo inizierà anche con la cocaina. Un anno di eccessi, di caos e disordine che spingono la giovane Drew a fermarsi, e a soli 13 anni, tenta il suicidio. Va così in una clinica di riabilitazione, grazie alla quale si disintossica e ritrova l’equilibrio.

Nonostante tanti bassi e alti, la sua però è stata una carriera ricca di successi partecipando in film come Charlie’s Angels, Mai stata baciata, 50 volte il primo bacio oltre che, più di recente, nella serie Netflix Santa Clarita Diet. Dal settembre 2020 Drew ha poi debuttato con il suo talk show intitolato “Drew Barrymore Show”, con uno stile di conduzione informale, gioviale, divertente che l’ha riportata all’apice delle celebrità di Hollywood più amate. Il 3 febbraio del 2004 infatti Drew viene consacrata a star di Hollywood con una stella sulla Walk of Fame.

Ma oggi, a 48 anni, e 41 di carriera nel mondo di Hollywood come attrice e poi conduttrice tv Drew Barrymore ha parlato più volte del suo rapporto con l’alimentazione e con l’attività fisica, ammettendo di non aver mai seguito una dieta. La svolta nella sua routine alimentare è arrivata quando ha incontrato la nutrizionista Kimberly Snyder e la sua compagna Kushi.

Il suo regime attuale non richiede grandi sacrifici, per questo è riuscita a seguirlo per la prima volta nella sua vita, controllando solo le porzioni dei cibi, unito all’attività fisica costante. “Una dieta ferrea porta al fanatismo e all’infelicità”, ha raccontato. Drew Barrymore, infatti, da anni è vegetariana, ma non manca mai un bel bicchiere di vino al giorno.

Drew Barrymore e la dieta: cosa mangia l’attrice?

Drew Barrymore celebre attrice americana, oggi 48 anni e mamma di due figlie Olive e Frankie, è stata una bambina prodigio in quanto a soli undici mesi è apparsa in spot televisivi e poi a 7 anni è stata scelta dal regista Steven Spielberg nel celebre film fantascientifico “E.T. L’Extraterrestre”, diventando una piccola star di Hollywood.

Dopo tanti bassi, come raccontato, dovuti alla sua infanzia da icona adolescenziale, ci sono tanti alti grazie alla sua carriera. La ricordiamo La verità è che non gli piaci abbastanza, Qualcosa di straordinario, Prima o poi me lo sposo e Mai stata baciata e Miss You Already, tra tanti altri.

Purtroppo anche la sua vita amorosa non è stata facile, nonostante Drew volesse costruirsi una famiglia, ha dovuto affrontare tre divorzi, il primo con Jeremy Thomas e il secondo con Tom Green, poi l’attrice è convolata a nozze con il consulente d’arte Will Kopelman dal quale ha avuto le sue due figlie Olive e Frankie, prima dell’ennesimo divorzio. Oggi la vediamo a 48 anni alla conduzione, da quattro anni, del suo programma di interviste a celebrità “Drew Barrymore Show” che sta avendo un grande successo.

E’ anche il fondatore di Barrymore Brands, un’azienda di cosmetici a cui ha aggiunto occhiali, articoli per la casa, bambini, utensili ed elettrodomestici da cucina. In ogni caso, Drew appare sempre in formissima, confermandosi anche un’icona di bellezza, oltre che di talento e versatilità. L’attrice seguiva una dieta vegana, ma si è resa conto che doveva bilanciarla meglio. Ora segue le linee guida di Kimberly Snyder, aggiungendo proteine ​​di carne magra e pesce, la dieta flexitariana.

È un approccio semi-vegetariano che promuove il consumo di meno carne e più cibi di origine vegetale. Non ha regole rigide ed è adatto a coloro che vogliono ridurre il consumo di prodotti animali. Inoltre, può offrire benefici per la salute come la perdita di peso, la prevenzione del diabete e un migliore metabolismo.

La star di Charlie’s Angels ha anche ridotto il consumo di vino a 3 bicchieri a settimana e ha sostituito i carboidrati semplici con più verdure, frutta e carboidrati complessi nella sua dieta, questo ha favorito la perdita di peso. In conclusione, dell’allenamento ha detto Drew che “se non lo faccio al mattino, se ne parla per il resto della giornata”. In questo campo a seguirla è la personal trainer Katrina Rinne grazie alla quale segue allenamenti mirati al suo tipo di fisico e si sente bene anche a livello mentale.