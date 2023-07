Spesso facciamo errori al momento di rimetterci in forma, per esempio quando decidiamo di eliminare del tutto i carboidrati e, in particolare, la birra. Ecco la dieta della birra per dimagrire fino a 10 kg.

La dieta della birra fa dimagrire davvero: come perdere 10 kg

La dieta della birra indica un regime alimentare che accosta la birra ai giusti alimenti. L’intento è sommare le proprietà benefiche degli alimenti e aumentare il piacere per dimagrire senza sentirsi realmente a dieta.

Niente insalata scondita, quindi, ma il giusto abbinamento tra birra e carne, pesce, legumi o formaggi light per un gusto deciso e un potere dimagrante. Il tutto condito da una buona dose di frutta fresca e di verdura, ancora meglio se cruda e condita con olio d’oliva.

Il sistema migliore per conservare tutte le proprietà. In questo modo possiamo apportare la giusta quantità di calorie al nostro organismo. Ne abbiamo bisogno di circa 45 ogni 100 grammi. E non intaccheremo la voglia di assaporare qualcosa di buono. Ma cosa rende la birra un alleato così potente della dieta?

La birra ha un forte effetto diuretico ed è quindi perfetta da abbinare a cibi che contengono molta acqua. Anche il luppolo, uno dei principali ingredienti della birra, gioca un ruolo fondamentale.

È una pianta utilizzata anche in erboristeria per contrastare l’obesità. Infatti, è anche un forte antinfiammatorio naturale che aiuta a mantenere il nostro intestino in piena salute.

Via quindi a una colazione leggera, magari a base di frutta e cereali. Poi un bel petto di pollo con un’insalata per pranzo e un ottimo salmone alla griglia per cena. Il tutto accompagnato da una birra fresca. E non dimenticate di fare anche un po’ di esercizio fisico per accelerare il metabolismo e mantenere il corpo e la mente in ottima salute.

Un ultimo consiglio. Quando bevi una birra, evita di mangiare una pizza in modo da non lasciare i lieviti fermentare nello stomaco, causando quel tipico gonfiore dello stomaco. E non esagerare nemmeno con le quantità di birra bevute. Mai più di un litro al giorno, intervallata sempre da almeno 2 litri d’acqua.

Ebbene sì: a dispetto dell’idea comune, la birra non fa ingrassare ma ha addirittura moltissime proprietà benefiche. Spesso la birra viene eliminata quando si segue un regime alimentare ipocalorico ma in realtà può rivelarsi un potente aiuto anche mentre stiamo seguendo una dieta.

La classica pancia da birra o il tipico gonfiore allo stomaco, infatti, insorge solo se la birra viene consumata in dosi eccessive, magari accompagnata da un lauto pasto ipercalorico.

La verità, invece, è che la birra è una bevanda ipocalorica: un bicchiere di 100g di birra chiara contiene infatti meno di 45 calorie, a differenza di altre bevande alcoliche come ad esempio il vino o i superalcolici, che sono più calorici e con maggiori quantità di zuccheri.

Questa bevanda super amata può aiutare nella fase di dimagrimento fino a perdere anche 10 kg. Non solo può aiutarti a tenerti in forma, ma la birra diminuisce il rischio di cancro, malattie cardiovascolari e neurodegenerative.

Non solo. Mantiene in salute i nostri reni, favorisce la digestione, allevia i sintomi del raffreddore e aiuta a prevenire ansia e depressione.