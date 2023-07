Bryan Adams è un cantautore e musicista canadese famoso in tutto il mondo. All’età di 63 anni Adams è in perfetta forma. Merito della sua dieta, secondo il cantante. Ecco cosa mangia.

La dieta di Bryan Adams: cosa mangia il cantautore

Il cantautore canadese Bryan Adams è diventato star mondiale fin dagli anni Ottanta con il suo album del 1984 Reckless, che produsse alcune delle sue canzoni più famose, tra cui Run to You. Ecco come si tiene in forma anche dopo i 60 anni.

Il cantante canadese dice che la sua dieta vegana è il motivo per cui i suoi capelli non sono ancora diventati grigi. Il cantante 63enne è vegano da più di 30 anni e crede che una dieta a base vegetale lo aiuti a stare bene.

Il canadese è diventato vegano quando aveva 28 anni. Pensa che probabilmente sarebbe anche “molto più pesante” se mangiasse carne e latticini. “Stranamente, a 63 anni, nessuno dei due è successo, e posso solo attribuirlo a ciò che ho ingerito”, dice Bryan Adams.

Durante la sua carriera, la rock star ha anche sostenuto diverse associazioni di beneficenza ambientali. Dice di essere stato sempre attento all’ambiente e aggiunge che negli anni ’70 c’era grande ambientalismo nella sua città natale, Vancouver. Ha trovato un modo per compensare l’impronta di carbonio di viaggiare in tutto il mondo durante il tour.

Adams vuole piantare un albero per ogni biglietto venduto e la sua idea è stata sostenuta dal suo sponsor del tour DHL. Spera che questa iniziativa incoraggi altri musicisti in tournée a fare lo stesso. Bryan ha detto di star piantando un albero per ogni biglietto che vende fino a un milione di alberi, come una piccola foresta.

La dieta di Bryan Adams: la sua scelta vegana

Il musicista canadese Bryan Adams mangia esclusivamente alimenti a base vegetale dal 1989. Nel 2017 ha detto: “La dieta vegana rafforza il sistema immunitario. Da quando sono vegano, non mi ammalo più”.

Secondo diversi studi, gli alimenti vegetali integrali possono aiutare a prevenire l’insorgenza di diabete, cancro e altre malattie, a differenza degli alimenti di origine animale che sono stati collegati allo sviluppo del cancro e di altri problemi di salute.

Il musicista non è vegano solo per la propria salute, la star lo fa per il suo affetto per gli animali fin dalla giovane età. Una volta ha detto che il suo motto è “Se ami gli animali, non mangiarli”. Quando Bryan Adams segue una dieta vegana cruda, opta per cene a base di insalata: afferma che una dieta vegana è utile per mantenere un peso sano e desidera che più persone della sua età conoscano l’importanza della sua dieta.

Quindi cosa mangia per evitare di ammalarsi? Il comfort food vegano di Adams, quello preferito sono le banane. Il cantautore ha passato un po’ di tempo a seguire una dieta a base di cibi crudi, una scelta difficile. E ha detto che le banane e gli avocado erano i suoi comfort food.