Eugenia di York, principessa britannica, secondogenita di Andrea, duca di York e di Sarah Ferguson, sesta nipote della regina Elisabetta II e di Filippo di Edimburgo, segue una rigida dieta per tenersi in forma. Ecco cosa mangia, a base di cibo vegano, la principessa inglese.

La dieta vegana di Eugenia di York: cosa mangia la principessa?

Secondo recenti rumors, sembra che Beatrice di York stia seguendo un regime alimentare vegano. L’alimentazione di Eugenia di York, secondogenita del duca Andrea, le permette di mangiare qualsiasi tipo di frutta e verdura, legumi di ogni genere, cereali preferibilmente integrali, semi oleosi come semi di chia o di zucca, frutta secca come noci, nocciole e mandorle, germogli di soia, alghe, spezie, erbe aromatiche, tofu, latticini vegetali come quello di soia.

Un tipo di regime alimentare dimagrante che, infatti, le ha permesso di perdere visibilmente peso.

Si tratta di un regime vegan che aiuta anche a tenere sotto controllo il diabete (migliora il controllo glicemico) e le patologie associate come i disturbi depressivi, migliorando umore e benessere psicofisico dei pazienti.

Beatrice di York non è l’unico membro della famiglia reale a seguire una dieta vegana. Prima di sposare il principe Harry, la moglie Meghan Markle parlava apertamente di come cercasse di seguire una dieta vegana e priva di glutine nei giorni feriali.

L’allenamento della principessa Beatrice di York

Per un periodo di sei settimane, prima delle sue nozze nel 2018, Beatrice di York si fece aiutare da un personal trainer per perdere circa il 3% di grasso corporeo, con un programma che prevedeva corsa, pesi, aerobica e yoga.

Già nel 2016 la figlia minore di Andrea e Sarah Ferguson aveva rivelato che la mattina si sveglia alla 6:45 per cominciare a fare ginnastica con esercizi ad alta intensità appena 15 minuti dopo. “Burpee, squat con salto e affondi in avanti sono i miei esercizi preferiti”, ha confessato Eugenia.