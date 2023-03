Carolina Crescentini, attrice di successo, si divide tra cinema e fiction televisive. Ultimo ruolo interpretato quello della direttrice dell’istituto penitenziario in “Mare Fuori”. Scopriamo cosa mangia la Crescentini, e che tipo di dieta segue.

La dieta di Carolina Crescentini: cosa mangia l’attrice?

L’attrice protagonista della miniserie televisiva “I bastardi di Pizzofalcone” è stata multata dalla polizia municipale di Roma tra le strade di Trastevere perché mangiava un supplì mentre era alla guida.

Il codice stradale vieta qualsiasi comportamento che distolga l’attenzione dalla strada. Insomma, addentare un supplì vale come parlare al cellulare. “Se solo mi mettessi a dieta…”, ha risposto ironicamente l’attrice ai tanti commenti di amici e fan. Ma quale dieta, in realtà, segue la talentuosa attrice dagli occhi blu?

La Crescentini ama tenersi in forma non lasciando nulla al caso, anche se ogni tanto si concede dei piccoli peccati di gola, che l’hanno persino messa nei guai, come raccontato precedentemente.

Dell’attività fisica, l’attrice ha raccontato: “Faccio camminate veloci e poi esercizi a corpo libero”. E, ha aggiunto: “Sono sempre stata una sportiva e siccome ho difficoltà a dormire, mi devo stancare”.

Per trovare l’equilibrio interiore Carolina Crescentini si affida invece alla meditazione: “Pratico mindfulness da sola o con l’app Calm, che mi aiuta a prendere sonno. E sul set mi rilassa prima di girare”.

Carolina Crescentini: come inizia la giornata

Crescentini inizia solitamente la giornata con un bel caffè, “altrimenti il mondo non esiste”, ha confessato al magazine Elle.

A seguire, non manca mai nel suo bicchiere un sorso di aloe vera, che con il suo effetto antiossidante aiuta a combattere l’invecchiamento, riduce le infiammazioni, depura e agisce anche come antibatterico.

I cibi dai quali si tiene alla larga sono i latticini e il glutine – perché la fanno sentire male – mentre i suoi fra i suoi guilty pelasure ci sono le pizzette di sfoglia ed il crudo di pesce. Quanto ai dolci, non li ama particolarmente.