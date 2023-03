La stagione che sta per arrivare, insieme alle belle giornate di sole, sono sicuramente un invito per prendersi maggiormente cura di sé in vista della primavera. Per la remise en forme, la dieta di marzo è il regime indicato anche grazie ai tanti alimenti che sono presenti sulle bancarelle da portare in tavola. Scopriamo come seguirla e tutti i suggerimenti adatti.

Dieta di marzo: i benefici

Il mese di marzo che si appresta ad arrivare invita ognuno a prepararsi in vista della bella stagione. Per questa ragione, cominciare la dieta di marzo permette anche di apportare al proprio fisico tutti i benefici di cui ha bisogno per affrontare al meglio questo periodo e stagione ricca di belle giornate e cose da fare.

Cominciare fin da ora a prepararsi in vista della stagione è importante anche perché la prova costume è dietro l’angolo, quindi il mese di marzo può essere l’ideale per depurarsi ed eliminare le scorie e le tossine dagli alimenti finora accumulati. Un regime alimentare indicato permette, non solo di mantenersi in forma, ma anche di arrivare in buono stato.

Il mese di marzo è anche un periodo in cui si può incorrere facilmente in allergie e pollini. Per questo, consumare determinati alimenti permette di essere nella giusta forma e anche di combattere eventuali malanni o naso che cola dovuto alle allergie alle graminacee che nel mese di marzo cominciano ad emergere.

Un regime di questo tipo è consigliato per purificare l’organismo e quindi tornare in forma smagliante. Seguire un programma alimentare adeguato permette di avere un fisico tonico e sano, ma anche prepararsi nel modo migliore ad affrontare la stagione e la primavera.

Dieta di marzo: consigli

Con il mese di marzo e, quindi, l’arrivo della bella stagione, ormai alle porte, è bene anche cambiare le proprie abitudini alimentari concentrandosi e nutrendosi di cibi che cominciano a essere presenti sulle bancarelle del mercato e supermercato. Per questa ragione, la dieta di marzo è il regime ideale per tonificarsi grazie a una serie di alimenti che depurano.

Si consiglia di accompagnare a questo regime alimentare dimagrante una buona attività fisica insieme anche a frutta e verdura tipica di stagione. Infatti, non possono mancare ortaggi presenti nell0orto come gli spinaci che sono ricchi di ferro da consumare sia cotti che crudi, compreso gli agretti da condire con del succo di limone e un filo di olio.

Tra gli alimenti detox, quindi utili a sgonfiare, non mancano poi i cavolfiori e e i broccoli così come gli asparagi e i carciofi che aumentano e accelerano l’attività del metabolismo aiutano così a dimagrire. Per la frutta si consigliano alimenti ricchi di fibre come i kiwi, ma anche le mele o le pere passando poi per mandarini e arance sino alle immancabili fragole che drenano i liquidi in eccesso.

Per la colazione, gli esperti consigliano dello yogurt o del kefir che è ricco di varie proprietà da abbinare a dei cereali e fiocchi di avena oppure un frutto. Per il pranzo si consiglia un piatto a base di proteine come pesce, uova che non possono mancare nella dieta di marzo. Infine, per la cena non possono mancare le proteine e i carboidrati. Per gli spuntini di metà mattina, si raccomanda il consumo di frutta e verdura di stagione come la mela o una centrifuga o frullato. Si raccomanda di farsi seguire sempre da un esperto e mai al fai da te che è controproducente e dannoso.

Dieta di marzo: integratore

Considerando che la bella stagione è ormai prossima, bisosgna cerare di non essere impreparati e alla dieta di marzo si abbina un integratore come Spirulina Ultra. Una formula alimentare italiana ideata da esperti e nutrizionisti che permette di agevolare il percorso di dimagrimento combattendo così i chili in eccesso.

Una formula in compresse che sta ottenendo vari consensi tra gli stessi consumatori dal momento che ha il compito di bruciare e ridurre le calorie in eccesso andando così a diminuire l’apporto calorico, smaltisce i grassi favorendo un miglioramento del metabolismo e anche una maggiore sazietà poiché va a placare il senso di fame.

Grazie alla mancanza di controindicazioni e alle sue proprietà dimagranti, è definito il miglior integratore naturale del momneto

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Questo integratore funziona in maniera efficace ed è il migliore, non solo per il rapporto qualità prezzo, ma anche perché si basa su elementi naturali che sono privi di effetti collaterali e controindicazioni. Tra questi, vi sono l’Alga Spirulina che blocca le riserve di adipe in eccesso e la Gymnema che stimola il senso di fame regolando anche il metabolismo di lipidi e carboidrati.

Se ne consiglia il consumo di solo due compresse con un po’ di acqua almeno mezz’ora prima dei pasti principali in modo da agire immediatamente.

Questo integratore esclusivo e originale non è ordinabile nei negozi o siti Internet, ma soltanto sul sito ufficiale dove è sufficiente collegarsi per compilare il modulo inserendo i propri dati e ricevere così la chiamata dell’operatore che andrà a confermare riuscendo ad approfittare della promozione di 4 confezioni di Spirulina Ultra al costo di 49,99€ invece di 200 con pagamento tramite Paypal, carta di credito e contanti alla consegna al corriere.