Carolina Stramare, modella e influencer genovese, è conosciuta per essere stata eletta Miss Italia 2019. L’ex Miss ha rivelato come si tiene in forma. Ecco la sua dieta.

La dieta di Carolina Stramare: cosa mangia l’ex Miss Italia

Carolina Stramare modella e influencer, è una beauty social ed ex Miss Italia nota al pubblico per essere diventata, per l’appunto, la reginetta di bellezza, oltre a essere stata una delle protagoniste del reality show Pechino Express. Appassionata di moda e anche modella, Carolina si è trovata a partecipare un po’ per gioco al concorso di bellezza Miss Italia nel 2019, vincendolo inaspettatamente.

Prima di giungere a Salsomaggiore, Stramare ha vinto il titolo come Miss Eleganza Lombardia ed è proprio questo che le ha permesso di qualificarsi per le prefinali nazionali. Ha partecipato, quindi, come Miss Lombardia a Miss Italia nel 2019.

Da allora la sua carriera è stata in ascesa come modella e influencer, ha infatti collaborato con diversi brand come Alfa Romeo, del gruppo FCA a Shangai, Tezenis, Guess e Colmar. Occhi verdi, sguardo profondo e fisico da Miss, Carolina è da sempre molto sportiva e per questo si tiene sempre in forma. In generale segue uno stile di vita sano, fatto di alimentazione ad hoc per il suo fisico e tanto sport.

“Quando avevo 9 anni ho iniziato a vivere il mondo dell’equitazione a livello agonistico. Crescendo, questo impegno si è trasformato in semplice passione solo per mancanza di tempo”, racconta l’ex Miss Italia.

Ora invece si dedica alla palestra, utile per tenersi in forma. Con Miss Italia la sua vita è cambiata in ogni senso, prima si sentiva una “modella al 100%: diete e allenamento per rientrare nei canoni richiesti”. Dopo Miss Italia invece per lei è stato più semplice inseguire il sogno nella moda.

Qual è oggi la sua alimentazione per essere così in forma, con un corpo tonico, snello e definito? La sua dieta è scritta da una nutrizionista e da un endocrinologo. “Vivo serenamente il rapporto con il cibo: mi piace mangiare”, aggiunge. Nonostante sia una dieta sana, l’ex Miss si dedica quando vuole uno sgarro a tavola, ma i suoi piatti preferiti sono a base di carne.

Carolina Stramare, influencer genovese seguita da mezzo milione di followers, modella molto ricercata dai brand di moda, ha un fisico invidiabile non solo snello ma definito da tanto allenamento e una buona dieta. La 25enne uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma Pietro Pellegri, calciatore del Torino rivela il suo stile di vita per un fisico da modella.

“Mi alleno almeno due volte a settimana. Non trovo pesante allenarmi: se sto ferma impazzisco. D’estate vado a correre”, dice. Il nuoto è uno dei suoi piaceri anche se come dice Carolina non lo pratica per più di una volta a settimana per tempo.

L’ex Miss Italia ha un ottimo rapporto con il cibo tanto da definirsi una buona forchetta nonostante segua una dieta sana non dice addio agli sgarri e ai piatti più calorici. Qual è la sua alimentazione tipo? La colazione è fondamentale, con tè e biscotti oppure caffè e brioche ma non sempre. Ma “Se sono giù di morale, mi coccolo e non mi privo di nulla. Mangiare ciò che più mi piace mi dà sollievo”.