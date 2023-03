Essere in forma durante la menopausa è molto difficile e un personaggio dello show business come Catherine Zeta Jones lo sa molto bene. Infatti, l’attrice, nonostante i 53 anni, risulta essere sempre in grande forma. Vediamo come si nutre e quali sono i suoi segreti per non sgarrare a tavola.

Dieta di Catherine Zeta Jones

L’attrice di origine gallese è balzata agli onori della cronaca, non solo per la sua storia d’amore con Michael Douglas, con cui vive una relazione da parecchio tempo, ma Catherine Zeta Jones fa parlare di sé anche per il fisico che sfoggia all’età di 53 anni. Sta ottenendo grande successo anche per il suo ruolo nella serie Mercoledì dove interpreta Morticia, la figura femminile e madre del personaggio protagonista. Nel vedere la serie, tutti si saranno resi conto del suo fisico in forma perfetta.

Solitamente a questa età e in questa fase della vita, dal momento che sta vivendo la menopausa, si è soliti aumentare di peso mutando così la propria silhouette e il proprio aspetto. Non è però il suo caso dal momento che l’attrice si mantiene in forma, nonostante gli anni che passano con la dieta non dieta che segue. NOn si tratta di un vero e proprio regime alimentare dimagrante, quanto di un modo di alimentarsi sano e bilanciato anche in base alle proprie esigenze.

Si considera una foodie, ovvero una buona forchetta. Sa benissimo quali sono i piaceri della vita e della buona tavola e ama gustarseli nel modo migliore. Sebbene ami mangiare bene e non rinunci a ciò che più ama, sa come dosare molto bene i vari ingredienti e piatti che consuma. Infatti, Catherine Zeta Jones, anche in base a quello che afferma il magazine Hello, consuma piatti equilibrati e sani.

Nella sua dieta non mancano ortaggi e verdure accompagnati da proteine magre che sono sicuramente il successo di ogni programma dimagrante e i segreti del suo fisico.

Dieta di Catherine Zeta Jones: consigli

Per riuscire a mantenersi in forma come fa Catherine Zeta Jones che consuma piatti equilibrati e sani, è bene partire da un regime dimagrante che l’aiuta moltissimo. Infatti, l’attrice e diva di Hollywood si mantiene in forma con una colazione molto sostanziosa che diversifica in base alle stagioni.

Infatti, per quanto riguarda la colazione, i suoi piatti cambiano. In inverno è solita consumare una ciotola di porridige accompagnata a delle banane e zucchero di canna, mentre durante la bella stagione, quindi in estate tende a prediligere cibi leggeri come yogurt alla vaniglia povero di grassi da accompagnare con dei frutti di bosco.

Per il fine settimana, i suoi gusti cambiano e, infatti, si concede una colazione insieme a tutta la famiglia che comprende pasti diversi e qualche leccornia. La colazione di Catherine Zeta Jones si compone di piatti abbondanti come la pancetta, le salsicce, i fagioli, a cui seguono due uova strapazzate che consuma insieme al marito e ai figli.

Per il pranzo, combina proteine e verdure: quindi pollo e tacchino insieme a verdure crude da consumare in insalata. Essendo di origine gallese, per il pomeriggio non manca il classico tè accompagnato da degli scones dolci. Per la cena che consuma alle 20 non mancano le classiche insalate con frutta secca, semini e formaggio.

Dieta di Catherine Zeta Jones: rimedio naturale

