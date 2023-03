Arisa, cantante di successo, si mostra sui social in tutta la sua bellezza ma soprattutto naturalezza. Quali sono i suoi segreti di beauty routine? Scopriamo la routine di bellezza di Arisa, come mostra lei stessa ai suoi followers.

La beauty routine di Arisa: i consigli della cantante

La bellissima cantante Arisa, quasi quarantenne, si mostra sui social davanti a migliaia di fan anche quando si presta a sedute di bellezza fai da te. In una storia Instagram la cantante di “Sincerità” mette in evidenza la sua passione per le maschere viso anche fatte in casa.

“Adesso sto mettendo una maschera che mi sgonfia un po’ la faccia… Mi sto curando, mi sento Giulia De Lellis”, ha detto la cantante, scherzando.

Arisa, icona da sempre del body positive, ama prendersi cura del proprio aspetto fisico, a partire dal viso. E lo fa nel modo migliore, affidandosi ai consigli degli esperti e ai migliori prodotti beauty.

Uno dei suoi prodotti preferiti da beauty routine è il siero viso consigliatole dal team di Studio Medico Acaia, celebre centro di medicina estetica e chirurgia cosmetica a Roma al quale si affidano molti vip.

Si tratta del RHA Serum di Teoxane, siero attentamente formulato per trattare le pelli disidratate, spente o segnate dal tempo, ricco di ingredienti antiossidanti e anti-age, riattivante dei meccanismi fisiologici di rigenerazione cutanea profonda. Perfetto mattina e sera, anche come base trucco.

Ecco alcuni prodotti per la cura del viso perfetti per chi si sta avvicinando ai 40 anni. Per rallentare l’invecchiamento cutaneo, le over 35 possono aiutarsi con cosmoceutici a base di vitamina C stabilizzata al 15%, resveratrolo e melatonina, per ottenere una cute rimpolpata, levigata e luminosa.

Arisa e i trattamenti anti-età per le over 35

Un trattamento professionale viso a zero invasività e ad alta resa è il CrioShock, che sfruttando due opposti tipi di stimolazioni – una criogenica, con possibilità di un raffreddamento profondo dei tessuti fino a -18°, e una termogenica, per riscaldare in maniera selettiva la parte trattata – migliora le condizioni generali della pelle, aumentando l’apporto di ossigeno, stimolando il microcircolo e aiutando l’espulsione di tossine immagazzinate.