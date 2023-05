La famosa dieta cheto, tra le più note per il dimagrimento, è conosciuta in tutto il mondo perché limita il consumo dei carboidrati e questo riesce a far dimagrire in modo veloce. Ecco quanti kg si perdono nella “seconda fase”, in 21 giorni.

Dieta chetogenica: quanti kg si perdono in 21 giorni

Il segreto della dieta chetogenica dei 21 giorni è un menù vario ed equilibrato, sviluppato a partire dai principi della dieta chetogenica standard. Questo programma alimentare altro non è che una variante “a tempo” della dieta chetogenica standard, indicato per chi vorrebbe di perdere peso velocemente.

La dieta chetogenica è un regime alimentare che rientra nella categoria delle cosiddette diete “low carb” e “high fat”. In poche parole, si tratta di un programma alimentare che privilegia il consumo di grassi a discapito di quello dei carboidrati.

La dieta chetogenica dei 21 giorni mira infatti a farti entrare velocemente in uno stato di chetosi, un particolare processo fisiologico che implica il consumo di grassi come fonte di approvvigionamento energetico.

Durante la dieta chetogenica dei 21 giorni, occorre ridurre il consumo di carboidrati a livelli inferiori ai 50 grammi (idealmente a circa 20), così da entrare in chetosi dopo sole 48-72 ore. Per far sì che questo processo avvenga nei modi e nei tempi corretti, il consiglio è di seguire alla lettera i principi della dieta chetogenica standard. Ecco come fare:

Mangia il giusto quantitativo di grassi. Un errore tipico di chi si approccia per le prime volte ad una alimentazione chetogenica e quindi “high fat” è quello di non consumare un quantitativo sufficiente di questi macronutrienti. Su una dieta di circa 1500 kcal al giorno, i grassi da consumare ammontano a circa 120 g.

Attenzione ai macronutrienti. Ricorda che è molto importante consumare il proprio fabbisogno calorico giornaliero tenendo a mente le seguenti proporzioni: 70% di grassi, 20% di proteine e solamente il 5% dei carboidrati netti.

Non esagerare con le proteine, perché questo può compromettere l’entrata in chetosi.

Cerca di praticare esercizio fisico. Il movimento aiuta ad azzerare le riserve di glucosio e stimola il corpo ad entrare in chetosi.

Varia gli ingredienti e le ricette quotidiane. In questo modo anche la mente ringrazierà, senza farti rimpiangere i tuoi piatti preferiti.

Dormi abbastanza. Per raggiungere ancora più facilmente il peso che desideri, è importante che tu non stimoli il rilascio di cortisolo, l’ormone dello stress collegato anche alla comparsa della fame nervosa.

Quanti kg si perdono in 21 giorni? La dieta chetogenica con menù giornaliero può permettere di perdere complessivamente fino a 10 kg (comprensivi di liquidi), se si ha molto peso da smaltire e se si riesce ad entrare in chetosi efficacemente.

Inoltre, i soggetti che seguono una dieta chetogenica inizialmente subiscono una rapida perdita di peso fino a 5 kg in 2 settimane o meno, per questo sovente si sente parlare di “dieta dei 10 o dei 21 giorni”.

I risultati sono visibili già dopo una settimana e questo costituisce uno stimolo importante alla motivazione del paziente.