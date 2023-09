Dieta chetogenica: consigli e rimedi per perdere peso rapidamente

La dieta chetogenica è ricca di grassi, moderata nelle proteine e povera dei carboidrati. E’ un regime alimentare che porta ad una perdita di peso rapida ed effettiva, purché seguito correttamente. Vediamo insieme quali sono i benefici della dieta sull’individuo.

Dieta chetogenica

La dieta chetogenica rientra nella categoria delle diete rigorose, ovvero, quelle diete che aiutano a perdere peso in un lasso di tempo breve ma che, tuttavia, hanno un grosso impatto sull’organismo. E’ per questo motivo che, sulla base delle proprie condizioni di salute o la propria capacità di riuscire a seguire una dieta così rigida, la dieta chetogenica potrebbe non essere adatta per tutte le persone.

Inizialmente, la diete chetogenica era stata sviluppata per combattere alcuni problemi di salute, come, ad esempio, l’epilessia nei bambini, l’ipertensione negli adulti e, di fatto, queste erano le uniche categorie di persone alle quali la dieta veniva consigliata. Nel corso del tempo e, grazie alle successive ricerche, ci si rese conto che, benché rigida, questa dieta funzionava, particolarmente, con le persone affette da obesità e da sindrome metabolica, ovvero, una serie di anomalie metaboliche che, nell’individuo, possono comparire all’improvviso, oppure, essere una conseguenza proprio dell’obesità.

Dieta chetogenica: come seguirla

La dieta chetogenica è relativamente semplice da seguire, sebbene alcuni alimenti potrebbero essere di difficile reperibilità. Tuttavia, se soffrite di obesità, oppure, molto più semplicemente, desiderate perdere peso, vale la pena provare a seguire la dieta chetogenica, poiché è povera di carboidrati, moderata nelle proteine e ricca di grassi.

Quando la quantità dei carboidrati si riduce e quella dei grassi aumenta, l’organismo entra in uno stato metabolico chiamato chetosi, durante il quale trasforma i grassi in chetoni, ovvero, molecole in grado di fornire energia al cervello. Dopo pochi giorni o mesi, sia l’organismo che il cervello diventano talmente efficienti nel bruciare grassi e chetoni che, proprio i chetoni, diventano l’unico carburante dell’organismo, al posto dei carboidrati.

La dieta chetogenica non richiede alcun conteggio delle calorie, gli alimenti possono essere consumati nelle dosi preferite purché, in ogni caso moderate. L’importante è consumare gli alimenti che la dieta approva, nelle quantità prestabilite.

Dieta chetogenica: miglior integratore alimentare

I risultati di una dieta chetogenica sono evidenti già nei primi giorni di dieta. Il nostro consiglio, tuttavia, è quello di non seguirla per un lungo periodo di tempo al fine di evitare eventuali effetti indesiderati sulla salute dell’organismo. Conclusa la dieta, al fine di mantenere i risultati raggiunti, si consiglia di seguire una dieta di mantenimento.

