Perchè si avverte la sensazione di fame anche dopo aver mangiato?

Molte persone avvertono la sensazione di fame anche se hanno appena finito di mangiare, e continuano ad avere questo stimolo. Perché succede di aver fame anche dopo aver mangiato? Ecco i motivi principali.

Perché si avverte la sensazione di fame anche dopo aver mangiato?

Perché molte persone accusano un fastidioso problema, ossia di aver la sensazione di fame anche dopo aver mangiato da poco? I motivi in realtà sono tanti e diversi ma possiamo racchiuderli in alcuni principali. La prima cosa a cui prestare attenzione è la composizione del nostro pasto.

Ad esempio i pasti a base di proteine ci fanno sentire più sazi, rispetto a quelli a base di carboidrati. Ci sono alcuni cibi che hanno un indice di sazietà più alto degli altri e che dovrebbero essere scelti da chi ha questo problema.

Se avete fame anche dopo aver mangiato molto probabilmente è perché assumete anche poche fibre, che sono di solito contenute nella frutta e nelle verdure. La fibra, infatti, è un ottimo rimedio contro la fame, perché a contatto con l’acqua si gonfia e ci fa sentire pieni più velocemente.

Il ruolo dei recettori: lo stomaco ha dei recettori che “decidono” quanto debba espandersi lo stomaco quando mangiamo. Questi recettori comunicano direttamente con il cervello. I recettori non sanno quale sia la composizione nutrizionale degli alimenti che mangiamo, ma si limitano a tenere sotto controllo il volume dei cibi.

Se avete fame anche dopo aver mangiato, molto probabilmente dovete aggiungere alimenti come le verdure che hanno molto volume e poche calorie.

Mangiare velocemente: molte ricerche hanno dimostrato che chi mangia troppo velocemente ha molta più fame rispetto a chi si lo fa lentamente. Il nostro cervello infatti impiega alcuni minuti prima di dare il senso di sazietà; se mangiamo molto velocemente, rischiamo di essere sazi più tardi.

Sensazione di fame dopo mangiato? Ecco perché

A quanti capita, o è capitato, di sentirsi ancora affamati dopo aver mangiato o di non essere mai sazi? I motivi sono tanti, come anticipato, oltre a quelli già svelati possiamo dire che questo capita quando siamo stressati. I livelli di cortisone diventano alti, favorendo gli attacchi di fame. È molto importante tenere sotto controllo lo stress per il benessere generale, ma per quanto riguarda la fame è fondamentale.

Inoltre, altro motivo per cui avvertiamo la sensazione di fame dopo aver mangiato da poco: problemi ormonali. In alcuni casi, i problemi ormonali possono spiegare perché alcune persone si sentono affamate dopo aver mangiato.

La leptina è il principale ormone che segnala al cervello il senso di sazietà che viene prodotta dalle cellule adipose, quindi i suoi livelli nel sangue tendono ad aumentare nelle persone che hanno una maggiore massa grassa. Tuttavia, il problema è che a volte la leptina non funziona come dovrebbe nel cervello, soprattutto in alcune persone affette da obesità.