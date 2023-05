Quante volte una bella giornata è stata rovinata da un brutto mal di stomaco? Sono tanti i motivi che possono portare a questo spiacevole inconveniente, tra questi anche l’utilizzo di farmaci che alla lunga ledono la mucosa gastrica, come possono essere per esempio gli antinfiammatori. I rimedi per curare il mal di stomaco sono tanti, in questo articolo ci concentreremo sul come proteggere il nostro stomaco in modo naturale.

Come proteggere lo stomaco dai farmaci in modo naturale: consigli utili

I rimedi naturali contro il mal di stomaco sono molti. Spesso i dolori di questo genere sono dovuti a stress o malnutrizione, perciò il primo passo da fare è sicuramente cercare di avere una dieta sana, e avere uno stile di vita il migliore possibile. Nel caso invece si assumano frequentemente farmaci, e il dubbio è che siano proprio quelli a provocare il dolore, allora ecco una serie di rimendi naturali che proteggono il nostro stomaco.

Per stimolare la produzione del muco protettivo a livello gastrico, l’ideale sono le piante appartenenti alla famiglia delle Brassicacee. Un’idea più “artificiale”, sono delle preparazioni vegetali come può essere PeGatrit, preparato in grado di rivestire la nostra mucosa gastrica grazie ad un film protettivo ad azione gel-forming. Questo prodotto è particolarmente indicato per ridurre il reflusso acido e varie sintomatologie associate.

Se invece il mal di stomaco è dovuto allo stress, un rimedio naturale può essere la Rhodiola rosea, pianta che riesce a normalizzare gli ormoni alterati nelle persone troppo stressate. Da non scartare anche l’integrazione nella propria dieta di enzimi digestivi e dei probiotici, essi migliorano e ripristinano l’attività gastrointestinale.

Gli enzimi agiscono da supporto per lo stomaco nello smantellamento dei componenti del pasto, che essi siano carboidrati, fibre, proteine e grassi. Ingerire degli enzimi prima di ogni pasto può facilmente attenuare il gonfiore di stomaco.

I rimedi naturali contro il mal di stomaco

Sono davvero parecchi gli alimenti che in qualche modo possono aiutare il nostro stomaco a non andare in difficoltà, ecco qui la lista completa: