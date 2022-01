Dieta mediterranea moderna: la piramide del benessere

La dieta mediterranea moderna è un modello di alimentazione molto equilibrato, volto a fornire all’organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno per godere di salute e benessere. Scopriamo insieme in cosa consiste.

Dieta mediterranea moderna: che cos’è esattamente?

La dieta mediterranea moderna è più che un semplice piano di alimentazione, e si potrebbe definire uno stile di vita che contribuisce alla salute del nostro organismo, prevenendo malattie cardiovascolari, malattie neurodegenerative e tumori.

La dieta mediterranea moderna si basa sulle abitudini alimentari dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo e si contraddistingue per alcune caratteristiche specifiche. In primo luogo, prevede un abbondante consumo di cibi di origine vegetale come verdura, frutta, legumi e cereali integrali.

Nella dieta mediterranea moderna non può mancare l’olio extravergine d’oliva, un ottimo condimento per le pietanze da utilizzare però a crudo e in quantità moderate per fare il pieno di grassi buoni.

Altri cibi da consumare in quantità moderate sono la carne, le uova e il pesce, mentre va ridotto il ricorso al sale e a condimenti grassi. Al loro posto bisogna preferire le erbe aromatiche.

Anche il vino e i dolci vanno consumati in quantità moderate, mentre è concesso il consumo quotidiano di latte e derivati, purché si tratti di pietanze a basso contenuto di grassi.

Dieta mediterranea moderna: la piramide alimentare

La dieta mediterranea moderna mira a fornire all’organismo un apporto bilanciato dei vari macronutrienti, ripartiti nel seguente modo:

il 45–60% di glucidi, in prevalenza complessi;

il 20–35% di grassi con una percentuale di grassi saturi inferiore al 10%;

il 10–12% di proteine.

In sostanza, la dieta garantisce al nostro organismo un rapporto acidi grassi/monoinsaturi alto, proteine in quantità moderata e prevalentemente di origine vegetale, grandi quantità di sostanze antiossidanti, abbondanza di magnesio, potassio e calcio, poco sodio e carboidrati a basso indice glicemico, con pochissimi zuccheri semplici.

Per poter seguire più facilmente la dieta mediterranea moderna, è stato elaborato uno schema piramidale che fornisce indicazioni chiare sulle quantità di alimenti da consumare, la frequenza con cui mangiarli e come combinarli tra loro.

Alla base della piramide viene indicato di consumare prodotti locali e stagionali, di bere acqua in abbondanza per rimanere idratati e di praticare attività fisica con regolarità. Nel primo gradino, invece, troviamo alimenti come pane, pasta, riso, cereali, da consumare almeno una volta al giorno, ma anche frutta e verdura, da consumare invece 5 volte al giorno.

Nel secondo gradino della dieta mediterranea moderna ci sono l’olio d’oliva, fonte di grassi da usare come condimento per le pietanze, e latte e latticini, da consumare almeno 2 o 3 volte al giorno. Nel terzo gradino troviamo erbe, spezie, frutta secca e semi, da utilizzare al posto del sale ogni giorno.

Negli ultimi gradini, invece, ci sono gli alimenti che devono essere consumati settimanalmente come pesce, uova, legumi e carne bianca. In cima alla piramide ci sono dolci, salumi e carne rossa, da consumare non più di due volte a settimana.

Dieta mediterranea moderna: i benefici per la salute

Sono diversi gli studi che hanno dimostrato che seguire la dieta mediterranea moderna con costanza porta a godere di una migliore salute e benessere più a lungo. Quest’alimentazione, infatti, aiuta a prevenire malattie come sindrome metabolica, ipertensione, diabete, infarto, cancro al colon, neoplasia mammaria, aterosclerosi, malattie digestive, osteoporosi, obesità e problemi cognitivi. Un motivo in più per seguirla con costanza e migliorare il proprio stile di vita.