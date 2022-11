Si parla tanto della dieta Cram che riesce a far avere la pancia piatta. Ma di cosa si tratta? Ecco, in questo articolo, tutto quello che devi sapere sulla dieta Cram, cosa è, quale schema alimentare seguire e il menu esemplificativo per seguire la dieta Cram.

Cos’è la dieta Cram e quale schema seguire

La dieta Cram è diventata popolare perché promette di far sgonfiare la pancia in soli tre giorni. Ed è utile anche a contrastare problemi all’intestino. Ecco di cosa si tratta.

Si chiama dieta Cram, di origine americana, perché riprende i quattro alimenti permessi nella dieta: cereali (cereal), riso (rice), mele (apple) e latte (milk). Questa dieta in particolare è mirata per sgonfiare la pancia e depurare l’organismo, e si tratta infatti di un percorso detox.

A questi alimenti bisogna integrare due litri di acqua al giorno, per eliminare tutte le tossine in eccesso. Il tutto deve essere seguito per una durata di tre giorni. Non bisogna, però, mangiare altro che questi quattro ingredienti che apportano sali minerali e vitamine.

Alla dieta Cram è associata dell’attività fisica, non solo palestra, basta anche solo mezz’ora di camminata.

Lo schema da seguire in questa dieta è molto restrittivo, trattandosi solo di 4 alimenti da poter mangiare. Per questo, è importante non superare la durata di tre giorni. E, in ogni caso, prima di seguire la dieta Cram meglio rivolgersi a un medico.

Bisogna depurarsi, e idratarsi, bere molta acqua e tisane. Inoltre si differenzia dalle diete classiche poiché vengono escluse le proteine, tranne il latte. Si favoriscono invece i carboidrati, latticini e fibre, utili per l’intestino.

La dieta Cram, esempio di menu giornaliero

Dopo aver chiarito di cosa si tratta, vediamo nello specifico il menu giornaliero della dieta Cram da seguire. Ecco cosa mangiare dalla colazione alla cena.

Menu giornaliero dieta Cram:

Colazione: succo di mela, latte e fette biscottate.

Spuntino mattutino: mela cotta.

Pranzo: un piatto di riso integrale con zenzero, olio e limone.

Spuntino pomeridiano: un bicchiere di latte scremato.

Cena: un piatto di pasta integrale con olio e basilico

