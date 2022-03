Il riso è un alimento apprezzato in tutto il mondo, ma in pochi ne apprezzano la capacità di aiutare a combattere l’insonnia. Consumando questo alimento la sera all’interno di piatti leggeri, è possibile infatti ottenere degli enormi benefici in merito al riposo notturno.

I benefici del riso per combattere l’insonnia

Un recente studio effettuato prendendo in considerazione 2000 giapponesi, ha dimostrato che chi assumeva regolarmente riso nella propria dieta dormiva meglio. Le persone che mangiano riso abitualmente, dunque, riescono a riposare meglio durante le ore notturno.

Tra i motivi per cui il riso risulta così benefico per chi vuole dormire bene, c’è la sua capacità di innalzare l’indice glicemico, favorito dall’aumento dei livelli di triptofano, una proteina assocuata alla produzione di serotonina.

Riso per dormire bene

I benefici del riso per combattere l’inonnia sono dunque davvero notevoli, ma per ottenerli è essenziale prestare attenzione al modo in cui lo si consuma. In Italia, infatti, spesso il riso viene mangiato sotto forma di risotti, timballi o minestra, piatti di certo gustosi ma anche complessi da digerire.

Per sfruttare il riso allo scopo di migliorare il riposo notturno, è necessario optare per delle ricette leggere che riescano ad essere digerite senza problemi.

Cucinare il riso per la sera, quindi, è un’ottima soluzione solamente se lo si porta in tavola in maniera semplice e leggera.

Come mangiare il riso per combattere l’insonnia

Mangiare il riso la sera aiuta a riposare meglio e a combattere l’insonnia, ma per avere questo genere di benefici è necessario cucinare il riso in maniera semplice e leggera. Consumare risotti, timballi oppure minestre troppo ricche non è di certo una buona soluzione.

Tra le pietanze consigliate per dormire meglio ci sono: