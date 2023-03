La dieta di Daniel Craig: come si tiene in forma l’attore

Daniel Craig è tra le più grandi star del cinema, in particolare per il suo ruolo di James Bond. Da Casino Royale a Skyfall e fino a Bond 25, l’attore britannico ha compiuto da poco 55 anni ma è più in forma che mai. Quale sarà la sua dieta? Scopriamolo di seguito.

La dieta di Daniel Craig per mantenersi in forma

Il fisico scolpito e super tonico dell’attore britannico Daniel Craig, alias James Bond, è frutto di tanto allenamento e una dura dieta da seguire.

La dieta di James Bond comporta sia la riduzione della massa grassa che l’aumento di quella muscolare. E per Craig, 55 anni, questo significa ridurre il consumo di carboidrati e soprattutto di grassi saturi, scegliere proteine magre e una buona integrazione.

Inoltre il consumo di alcol è davvero limitato, una birra una volta a settimana. A colazione Daniel Craig sceglie uova in camicia, pane di segale, avocado e kimchi con un buon caffè. La sua dieta si basa principalmente su pasti a base vegetale, oppure pesce, carne bianca, carne rossa.

A volte Daniel Craig aggiunge al suo piano settimanale anche dei giorni in cui segue una dieta vegetariana. Una volta a settimana, gli piace mangiare uova fritte a colazione, sono le sue preferite sui toast insieme alla salsa Worcestershire.

Il programma di allenamento di Daniel Craig

Oltre alla dieta, l’attore di 007 va in palestra cinque volte a settimana, dedicandosi dal lunedì al venerdì alla sala pesi e lasciando il fine settimana per il cardio e lo stretching. Così riesce a dare ai suoi muscoli il tempo per recuperare e riposare.

Daniel Craig dedica il lunedì e il venerdì a un circuito di potenziamento per tutto il corpo, mirando a gruppi muscolari specifici durante i giorni intermedi.

Il martedì petto e dorso, il mercoledì gambe e il giovedì spalle e braccia. Tutto ciò è quello che l’attore fa costantemente per restare in forma.