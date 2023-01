Dieta vegetariana: i benefici, i contro e gli integratori naturali

Sono sempre di più coloro che decidono di seguire una alimentazione e un regime che escluda la carne dalla tavola, vuoi per una scelta etica nel rispetto degli animali o anche per essere maggiormente in salute. Sono i principi alla base della dieta vegetariana, un regime che, da sempre, scatena l’opinione pubblica. Scopriamo su cosa si basa e come seguirla.

Dieta vegetariana

Quando si sceglie di seguire la dieta vegetariana si pensa a un regime che esclude del tutto la carne dalla propria alimentazione. Con questo termine si fa riferimento, infatti, a un programma alimentare che comprende una serie di vegetali, come frutta, verdura, ma anche ortaggi, legumi, ecc. Per funzionare ed essere efficiente, deve essere sana ed equilibrata al tempo stesso.

Coloro che vogliono iniziare un percorso del genere, devono, prima di tutto, cercare di rivolgersi a un esperto del settore che possa dare tutti i consigli e suggerimenti validi per poterla seguire nel modo migliore. Il fai da te non è mai indicato in quanto si potrebbero non assumere i nutrienti necessari. In base all’American Diet Association, è sicuramente una scelta salutare e nutrizionalmente adeguata.

Sono tantissimi poi gli esperti del settore, come Umberto Veronesi che promulgano la dieta vegetariana invitando a seguirla per tutta una serie di accorgimenti e benefici che apporta all’organismo. Ovviamente bisogna che si basi su un programma equilibrato e vario, ricco di macronutrienti come proteine, carboidrati e grassi senza ovviamente escludere latticini, formaggi e anche uova.

Inoltre, seguire un regime del genere può avere effetti positivi salutari in coloro che decidono di voler dimagrire dal momento che è considerato un programma alimentare ipocalorico e soprattutto equilibrato e vario. Bisogna assumere gli alimenti nel modo giusto, dosando bene le porzioni e le proteine animali vanno sostituite a quelle vegetali.

Dieta vegetariana: benefici

Seguire un regime come la dieta vegetariana, da sempre, scatena pareri discordanti. Alcuni affermano che faccia bene all’organismo e alla salute, mentre per altri non è raccomandata. Consumare frutta, verdura, ortaggi e vari legumi apporta una serie di benefici dal momento che favorisce il benessere e la salute, come afferma anche una ricerca condotta presso l’Academy of Nutrition and Dietetics.

Consumare determinati alimenti tipici di questo programma alimentare contribuisce a un minor rischio di andare incontro a patologie come tumori, ma anche obesità, incluso diabete di tipo 2 e anche malattie legate all’apparato cardiocircolatorio. Mantiene stabili i livelli del colesterolo e della glicemia, Secondo gli esperti, potrebbe anche essere efficace ridurre le porzioni degli alimenti di origine animale.

Un regime del genere è importante anche dal punto di vista etico, per coloro che hanno a cuore la sorte degli animali i quali devono vivere in condizioni pessime, in allenamenti intensivi per il fabbisogno nutrizionale dell’essere umano, per cui non è necessario, in base al parere degli esperti, quindi una scelta di rispetto per gli esseri viventi.

Il consumo eccessivo e quotidiano di carne porta poi a un aumento dell’emissione del gas serra e, di conseguenza, del rischio inquinamento. Per questa ragione, la dieta vegetariana può sicuramente aiutare dal momento che va a tutelare e proteggere il benessere del pianeta. Inoltre, è in grado di apportare qualsiasi nutriente necessario al proprio fabbisogno.

