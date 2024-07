Dieta dei 2 giorni: in cosa consiste questo regime

Per riuscire a dimagrire non è sempre necessario seguire un regime o una alimentazione che sia eccessivamente restrittiva. Nella dieta dei 2 giorni è consentito mangiare prodotti adeguati nei 2 giorni di regime dimagrante, mentre nei restanti basta semplicemente attenersi a un leggero controllo per perdere così peso in modo non troppo restrittivo.

Dieta dei 2 giorni

Un regime dimagrante che si chiama in questo modo proprio perché nella dieta dei 2 giorni è necessario osservare uno schema e programma alimentare alquanto restrittivo per soli 2 giorni per poi nei restanti concedersi un’alimentazione maggiormente controllata. In questo modo si riesce a mantenersi in forma e stare in salute.

Sono i risultati ottenuti da una ricerca effettuata da due esperti del settore che, da tanto tempo, cercavano un metodo per riuscire a perdere peso in maniera rapida. Per questi due giorni di regime, la chiave necessaria non è tanto un regime troppo restrittivo, quanto una fase ipocalorica della dieta.

Nella dieta dei 2 giorni non è necessario contare eccessivamente le calorie, ma basta semplicemente raggiungere le 650 calorie soprattutto nei due giorni consentiti dal regime per poter dimagrire. Nei cinque giorni a seguire le calorie devono essere 1800 giorno per le donne e 2200 per gli uomini.

Una delle regole fondamentali di questo tipo di regime è sicuramente quello di seguire la dieta per due giorni consecutivi. In questo caso, possono essere il martedì e il mercoledì o il giovedì e il venerdì. In questi giorni è ammessa anche l’attività fisica in modo da dimagrire nei punti critici.

Dieta dei 2 giorni:cibi permessi

I cibi ammessi da consumare nella dieta dei 2 giorni devono essere ricchi di nutrienti quali le proteine, i carboidrati, i grassi sani e le vitamine. A tal proposito, sono consentiti cibi come cereali, carne bianca, pesce azzurro, tantissima frutta e verdura che è fondamentale.

Ovviamente sono evitati tutti quegli alimenti che sono ricchi di carboidrati come pane, pasta eccetera. Lo yogurt magro, ma anche la frutta non troppo zuccherina o matura, gli infusi e le tisane sono assolutamente ammessi anche perché utili a perdere peso e quindi dimagrire.

Nella dieta dei 2 giorni sono ammessi cinque porzioni di verdura e una di frutta. Per quanto riguarda le grammature e le dosi consigliate le varie indicazioni sono riportate sul libro scritto dai due nutrizionisti in modo da stilare il proprio piano alimentare adatto. Nei restanti cinque giorni di dieta sono messi anche alimenti molto più complessi come per esempio il pane o la pasta .

