Cimice marmorata asiatica: come proteggere gli orti

Alcune specie di insetti rischiano di causare danni molto seri, soprattutto se si ha un orto. È proprio quello che sta accadendo alla cimice marmorata asiatica, una specie particolarmente problematica per le coltivazioni e che è possibile tenere a distanza con metodi adatti.

Cimice marmorata asiatica

Un insetto che gli agricoltori conoscono molto bene dal momento che la cimice marmorata asiatica arriva a danneggiare gli orti e le coltivazioni. Nella regione del Lazio è in corso una vera e propria lotta a questo insetto in modo da arginare i danni che sta creando. Sono diverse infatti le azioni che si possono fare per evitare ulteriori danni.

Sta invadendo infatti frutteti, coltivazioni, piante ma anche orti portando a una serie di danni incalcolabili. Si chiama in questo modo proprio perché originaria dei territori asiatici come la Cina, il Giappone e anche Taiwan. Per la prima volta, è stata avvistata nel 2012 in provincia di Modena, in Reggio Emilia.

La cimice marmorata asiatica si riproduce una sola volta all’anno, ma nel caso in cui le condizioni climatiche sono maggiormente favorevoli e fertili, va a riprodursi anche più di una volta l’anno. Può arrivare a vivere fino a un anno e nel periodo autunnale cerca rifugio e riparo nelle abitazioni almeno fino alla fine dell’inverno.

Le condizioni climatiche in Italia sono favorevoli alla diffusione di questo insetto per cui arriva così a danneggiare gli orti e le coltivazioni. Proprio questo clima ha portato alla sua diffusione ma anche al danneggiamento di orti e frutteti.

Cimice marmorata asiatica: come prevenire

Per evitare i danni a orti e coltivazioni dovuti alla cimice marmorata asiatica bisogna intervenire con metodi e trattamenti adeguati. La Coldiretti ha già predisposto degli allarmi in merito in modo da evitare che possa causare ulteriori problemi con zanzariere da porre sopra gli orti e i frutteti per impedire una loro rapida diffusione.

Gli esperti del settore puntano anche ad acqua e sapone di Marsiglia dal momento che il sapone le disidrata. Inoltre,sono elementi naturali che tutti possono usufruire senza l’uso di pesticidi e di insetticidi particolarmente dannosi. Le reti apposite da installare in orti o frutteti aiutano a tenere a distanza.

Ci sono poi alcune piante come l’aglio, l’erba gatta o anche la menta che fungono da repellente per tenere lontano la cimice marmorata asiatica. Nel caso entrassero in casa è consigliabile sigillare le fessure, le porte e le finesttre per evitare una invasione.

Cimice marmorata asiatica: repellente tecnologico

