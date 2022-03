La dieta dei mandarini è un regime alimentare dietetico molto restrittivo, che mira a far perdere fino a 2 chili in 3 giorni. Scopriamone insieme caratteristiche e vantaggi.

Dieta dei mandarini dei 3 giorni: le proprietà benefiche

La dieta dei mandarini dei 3 giorni prevede un largo consumo di questi frutti che contengono molti nutrienti benefici per la salute.

I mandarini, infatti, sono ricchissimi di vitamina C, vitamine del gruppo B e vitamina A, ma anche di sali minerali come potassio, calcio, ferro, magnesio e sostanze come acido folico e fibre.

Inoltre, i mandarini sono dei frutti molto leggeri e mediamente calorici: 100 grammi di prodotto, infatti, forniscono 53 kcal. Si tratta quindi di agrumi ottimi per chi vuole perdere peso e tornare in forma. Vediamo ora i benefici di questi frutti.

Dieta dei mandarini dei 3 giorni: i benefici

Seguire la dieta dei mandarini per 3 giorni apporta notevoli vantaggi all’organismo. Innanzitutto, questi agrumi rinforzano il sistema immunitario e aiutano a proteggerci dai malanni del periodo invernale. Le fibre contenute nei mandarini, poi, aiutano il regolare funzionamento dell’intestino, mentre l’acqua presente nei frutti favorisce la diuresi, contrasta la ritenzione idrica e regola la pressione arteriosa.

Ancora, seguire la dieta dei mandarini dei 3 giorni aiuta ad abbassare il livello di colesterolo nel sangue, migliora le funzioni visive e protegge l’organismo dall’invecchiamento cellulare precoce e dai danni ossidativi causati dai radicali liberi.

Vediamo quindi lo schema della dieta dei mandarini dei 3 giorni e come seguirlo.

Dieta dei mandarini dei 3 giorni: il menù completo

La dieta dei mandarini è un’alimentazione ferrea che aiuta a dimagrire a tornare in forma ma che non va seguita per più di 3 giorni. Il menù per il primo giorno prevede una colazione a base di 5 mandarini, caffè o tè a scelta e due fette di prosciutto cotto.

Il pranzo si compone di insalata di stagione condita con succo di limone, 5 mandarini e di nuovo tè o caffè a scelta, mentre a cena sono previsti 200 grammi di carne magra a scelta, un’insalata condita con olio e succo di limone e un infuso a scelta.

Il menù del secondo giorno prevede una colazione a base di 5 mandarini, caffè senza zucchero e due uova sode. Anche il pranzo si compone di 5 mandarini accompagnati da una fetta di pane integrale con formaggio spalmabile light, mentre a cena è previsto pesce al forno o alla griglia e un’insalata di pomodori e carote.

Il terzo e ultimo giorno della dieta dei mandarini dei 3 giorni prevede una colazione composta da caffè senza zucchero, 30 ml di latte parzialmente scremato, 30 grammi di avena con uvetta e 5 mandarini.

Il pranzo prevede una zuppa di verdure, una fetta di pane integrale come accompagnamento e 5 mandarini, mentre a cena è previsto 200 grammi di petto di pollo alla griglia e lattuga con pomodori condita con olio e succo di limone.