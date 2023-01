Dieta dissociata: i benefici e come seguirla

La dieta dissociata ha origini lontane. Il suo obiettivo non è tanto la perdita di peso, quanto più che altro la preservazione del proprio benessere psicofisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i suoi benefici e come seguirla correttamente.

Dieta dissociata

La dieta dissociata contrasta con tutto ciò che abbiamo imparato sinora sulla sana e corretta alimentazione. Il suo obiettivo non è quello di far perdere peso, ma quello di alleviare o prevenire la comparsa di alcune patologie, provocate, a detta dello studioso che l’ha sviluppata, da un accumulo di nutrienti, appartenenti tutti allo stesso gruppo alimentare, all’interno dell’organismo.

Sviluppata all’inizio del 1900, dal dottor William Howard Hay, affetto da malattia di Bright, secondo il quale il corpo umano necessita di produrre e secernere enzimi digestivi diversi, a seconda che i cibi siano alcalini o acidi, la dieta dissociata non evita alimenti specifici a vantaggio di altri, poiché si può mangiare di tutto purché nello stesso piatto, all’interno dello stesso pasto e nell’arco della stessa giornata, i nutrienti appartengano tutti allo stesso gruppo alimentare.

Dieta dissociata: benefici

Lo schema alla base della dieta dissociata prevede di non consumare insieme carboidrati e proteine, lasciar trascorrere 4 ore tra un pasto e l’altro e, sebbene il suo proposito non sia quello di impedire alle persone di mangiare qualcosa, sarebbe opportuno bandire dal proprio regime gli alimenti raffinati, gli alimenti eccessivamente zuccherati, gli alimenti processati e, in generale, il cosiddetto “cibo spazzatura”.

Sebbene l’obiettivo della dieta dissociata non sia quello di favorire la perdita di peso, a meno che non siate soggetti fragili, la dieta potrebbe preservare il vostro benessere psicofisico. Tuttavia, seguendo un regime alimentare ipocalorico, secondo lo schema che la dieta dissociata prevede, in ogni caso, potrebbe aiutare anche nel controllo del peso.

Dieta dissociata: integratore

