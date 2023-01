Dieta dei 60 anni: come essere in forma in menopausa

Il rallentamento del metabolismo, insieme al calo degli estrogeni che si verifica intorno ai 60 anni, comportano delle problematiche quando si deve dimagrire e tornare in forma. Durante la menopausa non è impossibile dimagrire, ma la dieta dei 60 anni, grazie agli alimenti giusti, può riuscire a portare a termine il percorso.

Dieta dei 60 anni della menopausa

Perdere peso a questa età è molto difficile dal momento che ci sono alcuni fattori che entrano in gioco. La dieta dei 60 anni può essere molto difficile da seguire e riuscire a tornare in forma è assolutamente possibile se si seguono i giusti consigli e accorgimenti da adottare nel proprio stile di vita con spunti e regole da inserire nella quotidianità.

Per riuscire a tornare in forma e perdere peso, bisogna introdurre nella propria vita e stile alimentare dei cibi salutari con porzioni adeguate. I pasti devono essere regolari e distribuiti bene nel corso della giornata. Bisogna che siano cinque i pasti, tra cui colazione, pranzo e cena + i due spuntini del mattino e del pomeriggio.

I cereali integrali da assumere al mattino, insieme a un buon caffè o tè sono l’ideale, per garantire le giuste energie e fibre da accompagnare anche in cibi quali frutta e verdura. Bisogna consumare la frutta lontano dai pasti principali alternandola a quella secca. Quindi sì al consumo di mele, pere, ma anche una manciata di noci o mandorle non devono mancare.

Nella dieta dei 60 anni non può poi mancare la giusta idratazione che deriva dal consumo quotidiano di circa 2 litri di acqua. Sono consigliati anche bevande non gassate come tè e tisane a base di erbe come finocchio, malva, ecc. Si raccomanda anche di abbandonare le pessime abitudini rinunciando al fumo, i piatti troppo calorici e alternare l’alimentazione con del movimento fisico come esercizi di stretching, ecc.

Dieta dei 60 anni della menopausa: benefici

Un regime del genere da seguire nella fase della menopausa apporta numerosi benefici e vantaggi all’organismo. Seguire la dieta dei 60 anni permette di tornare in forma in modo naturale e sano per il proprio fisico. La cosa importante è consultare un esperto o professionista del settore è sicuramente la mossa migliore da adottare per il benessere psicofisico.

La semplicità è sicuramente il passo migliore da adottare, a cominciare da cotture alla piastra e al vapore che limitano l’uso di determinati condimenti. Un regime dimagrante da seguire nella fase della menopausa permette di alleviare i sintomi che contraddistinguono questa fase riducendo le vampate di calore e anche tutte le problematiche a esso collegate.

Consumare acqua soprattutto in questa fase mantiene inalterati i livelli di calcio nel corpo, permettendo di rallentare il processo dell’osteoporosi andando a migliorare la pelle in modo che sia maggiormente elastica e idratata. Inoltre, consumare acqua e idratarsi permette di stimolare il senso di fame e ridurre la ritenzione idrica.

Tutti questi accorgimenti da inserire nella dieta dei 60 anni permettono di migliorare, non solo il proprio fisico tornando in forma, ma anche di perdere le cattive abitudini e orientarsi verso scelte alimentari maggiormente giuste e adeguate per il proprio benessere. Uno stile di vita più sano che aiuta anche a ritrovare la giusta energia.

Dieta dei 60 anni della menopausa: integratore

