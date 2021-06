Il frullato di cetriolo è una bevanda davvero ottima per chi desidera perdere peso in maniera più semplice. Soprattutto in estate si tratta di un rimedio naturale in grado di migliorare la salute di chi lo beve perchè idrata in maniera importante.

Il cetriolo è un ortaggio povero di calorie e proprio per questo motivo è utile per chi vuole dimagrire. Scopriamo come realizzare questo frullato e vediamo i suoi benefici per dimagrire.

Frullato di cetriolo: come prepararlo

Il frullato di cetriolo è una bevanda rinfrescante ricca di benefici per l’organismo. Prepararla non è affatto complesso, infatti si può bere sia utilizzando solo il cetriolo oppure aggiungendo anche altri ingredienti allo scopo di migliorare il sapore e adattarlo ai propri gusti.

Le ricette per questa bevanda sono quindi numerose, ma quella che vogliamo consigliarvi è in grado di dare una mano a chi vuole perdere peso. Per realizzarla serve un cetriolo, 2 gambi di sedano e qualche fettina di ananas. Frullando tutto insieme e aggiungendo un po’ di acqua si ottiene un composto omogeneo e gustoso.

Frullato di cetriolo per dimagrire

Il frullato di cetriolo è semplice da realizzare e molto rinfrescante. Si tratta di una bevanda gustosa ideale per il periodo estivo perchè idrata in maniera importante.

I benefici di questo frullato sono però molti, infatti esso è in grado di dare una mano anche a chi vuole dimagrire. Bere questa bevanda permette di sgonfiare la pancia e di combattere la ritenzione idrica, inoltre aiuta anche ad aumentare il senso di sazietà.

Perchè il frullato di cetriolo aiuta a dimagrire

I motivi per bere questa bevanda sono davvero molti. Il cetriolo infatti è un diuretico naturale che aiuta a stimolare la diuresi e regala salute ai reni e all’apparato urinario.

Si tratta anche di un ortaggio ipocalorico e di conseguenza dona senso di sazietà senza ingrassare.