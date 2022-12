Dieta del gruppo sanguigno ab negativo: cosa mangiare

Dieta del gruppo sanguigno ab negativo e positivo. La dieta ideata dal dottor Mozzi, secondo il tipo di Dna di appartenenza, prevede una certa alimentazione. Ecco di cosa si tratta.

Dieta gruppo sanguigno ab: menù da seguire

La dieta del gruppo sanguigno AB del dottor Mozzi non serve soltanto a dimagrire, ma si prefigge uno scopo molto più importante: quello di migliorare la salute e di prevenire la formazione e lo sviluppo di patologie più o meno severe.

Seguendo la dieta del dottor Mozzi avrai modo di scegliere gli alimenti che più sono adatti alle tue caratteristiche genetiche. Non si tratta di mangiare meno, o di stare attenti al numero delle calorie, ma di modificare la dieta evitando alcuni alimenti, nocivi per il tuo organismo, sostituendoli con altri, che sono invece fonte di nutrimento e di salute. Ecco come dimagrire con la dieta del gruppo AB.

L’apparato digerente del gruppo AB produce un livello di acidità gastrica insufficiente per digerire la carne rossa, il cui consumo rappresenta uno dei principali cause dello squilibrio del metabolismo, nonché dello sviluppo di molte patologie.

Inoltre dal gruppo B ha ereditato l’intolleranza alla carne di pollo, anch’essa indigesta e quindi da evitare. Per smaltire i chili di troppo il dottor Mozzi consiglia dunque di ridurre drasticamente il consumo della carne, preferendo invece fonti proteiche quali il pesce, le uova e i legumi.

Il gruppo sanguigno AB presenta inoltre una forte intolleranza verso il mais, il grano saraceno, il sesamo, i fagioli di Spagna e di Lima e soprattutto verso il frumento.

Tutti questi alimenti che riducono l’efficienza dell’insulina e favoriscono l’aumento del peso.

Infine il consumo di carboidrati dopo le 17:00, quando il metabolismo rallenta, è da evitare, specialmente se non si pratica un’adeguata attività fisica. Gli alimenti che contengono alti quantitativi di carboidrati come i cereali, le patate, le castagne, i dolci e gli zuccheri.

Sport e alimentazione indicata per il gruppo Dna AB

Chi appartiene al gruppo sanguigno AB è molto simile a quelli di gruppo A, per cui le reazioni all’impatto iniziale allo stress sono principalmente di tipo psichico.

L’adrenalina liberata nell’organismo stimola i centri nervosi producendo ansia, irritabilità e iperattività.

Le persone di gruppo AB hanno bisogno sia di attività rilassanti, più adatte a scaricare la mente, che di attività fisiche più intense.

Sono adatte attività rilassanti come l’Hatha Yoga, il Tai Chi Chuan (arte marziale cinese), l’Aikido e il Golf, oltre ad alcuni esercizi isotonici leggeri, come le escursioni a piedi e lo stretching. Si consiglia invece nuoto, la bicicletta e la pesistica come attività fisiche più intense per scaricare anche i muscoli.