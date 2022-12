La beauty routine di Paola Turci: svelati i suoi segreti di bellezza

Paola Turci, nota cantante, all’età di 58 anni, appare sempre in perfetta forma fisica e non solo. Ecco svelati i suoi segreti di bellezza e la beauty routine quotidiana di Paola Turci.

Paola Turci: la beauty routine della cantante

Nella beauty routine di Paola Turci, la detersione è un momento fondamentale: una corretta pulizia del viso rimuove ogni traccia di impurità e dona alla pelle un aspetto sano, fresco e idratato.

Tra i prodotti preferiti di Paola Turci c’è lo struccante siero trifasico Optim-Eyes Lotion. Grazie alla sua doppia texture oleosa e acquosa, rimuove con efficacia il trucco, anche quello waterproof, ha un’azione idratante e anti-fatica istantanea e rinforza le ciglia.

Per ottenere un effetto natural and glowing skin Paola ha seguito una mask routine in due step: prima con l’applicazione di una maschera scrub riossigenante, Scrub&Mask, e a seguire Meso-Mask, booster di luminosità.

L’artista ha optato per una routine skincare ad azione rivitalizzante, per rendere la pelle fresca e riposata. Il suo segreto di bellezza sono le maschere viso. NCEF-Night Mask, con oltre 50 principi attivi e acido ialuronico, lasciata in posa durante tutta la notte precedente, Time-Filler Mask, una formula che associa zuccheri tensori a effetto filler al collagene naturale, e Optim-Eyes Patch, ad azione drenante e decongestionante sul contorno occhi.

Poi, la cantante passa alla crema ridensificante Lift-Structure, per garantirle il massimo dell’idratazione, e il blur levigante Time-Flash, per una resa glass skin.

Le labbra, naturali, morbide e rese piene dal balsamo olio rimpolpante Nutri-Filler Lips.

Paola Turci musa di Filorga

La cantante è la musa del progetto Filorga sulla bellezza autentica. Per questo, la maggior parte dei prodotti della sua skincare sono di questo marchio di cosmetica.

“La routine di bellezza inizia la sera. Io mi strucco, mi strucco, mi strucco e mi strucco. Insomma, mi detergo il viso molto bene e al mattino dopo faccio lo stesso. Non uso tanti prodotti, sono abbastanza pratica. Però, non rinuncio mai alla crema per il viso e al balsamo labbra. Ora, da qualche tempo, ho una passione anche per il contorno occhi. E poi, quando sono a casa faccio le cose con calma, ma quando sono in viaggio e in tour i tempi sono stretti”, ha così svelato l’artista.