Come curare tallonite nei bambini: i rimedi

Nei bambini la tallonite è nota anche come Malattia di Sever-Blanke-Haglund, una patologia correlata alla crescita e che affligge il nucleo di accrescimento del calcagno situato nella parte posteriore e inferiore dell’osso. Scopriamo come curarla.

Rimedi per la tallonite nei bambini: ecco come fare

La tallonite può presentarsi perché capita che nei bambini le ossa si sviluppino più rapidamente di muscoli e tendini, portando i tendini presenti attorno al calcagno a essere più corti rispetto al normale, stringendo l’area circostante l’osso e portando a una flessibilità inferiore e a una maggiore predisposizione all’infiammazione.

La tallonite si manifesta con dolore al tallone quando si cammina o durante l’attività sportiva e la si avverte ancor di più se ci si alza sulla punta dei piedi.

Può presentarsi anche con:

dolore al calcagno

tallone infiammato o gonfio

talloni screpolati

Ecco quali rimedi esistono per curare la tallonite nei bambini.

Quando il bambino accusa dolore è importante eseguire una corretta diagnosi. Un ortopedico può diagnosticare la tallonite con un esame obiettivo, anche se a volte può essere necessaria una radiografia.

La prima cosa da fare è mettere il piccolo a riposo, dato che sforzare il tallone potrebbe aggravare la situazione.

Soprattutto quando si avvertono i primi sintomi, è utile applicare del ghiaccio sull’area per ridurre l’eventuale gonfiore e il dolore, per passare poi alle creme o pomate a base di arnica che aiutano ad alleviare l’infiammazione.

Oltre al trattamento possono essere utili degli esercizi di allungamento per la pianta del piede e per i muscoli del polpaccio, da concordare con un medico osteopata o un fisioterapista.

Tra i rimedi contro la tallonite ci sono anche delle solette per la tallonite, disponibili anche nella nostra farmacia, di seguito parliamo di alcune di esse.

Ecco diversi tipo di solette per bambini:

In-Balance Tallone Sholl

Plantari per trattare la tallonite che aiutano ad assorbire gli urti oltre che a stabilizzare la posizione del piede, distribuendo il peso del corpo in maniera uniforme.

Riducono le tensioni nella parte inferiore del corpo, riducono la pressione e stabilizzano la posizione del piede.

Ro+ten Intercept

Suoletta con rialzo all’altezza del tallone, caratterizzata da una struttura in materiale visco-elastico e un rivestimento superiore in morbido feltro, che aiutano ad assorbire biomeccanicamente gli urti, indicate per talloniti, fascite plantare e plantalgie generiche.

Allconfort Tallonite

Suoletta in lattice di gomma rivestita in pelle dotata di una parte centrale, in corrispondenza del tallone, asportabile e che può essere utilizzata come normale alza tacco.