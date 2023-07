Dieta Mediterranea: come restare in forma in estate

La dieta Mediterranea è considerata la migliore dieta al mondo non solo perché favorisce la perdita di peso e il mantenimento del peso forma, ma preserva anche il benessere psicofisico. La stagione estiva è la più adatta per seguire o iniziare a seguire questa dieta. Vediamo insieme i dettagli.

Dieta Mediterranea

La dieta Mediterranea è considerata la migliore dieta al mondo non solo perché favorisce la perdita di peso e il mantenimento del peso forma, ma preserva anche il benessere psicofisico, con particolare riferimento al cuore e al sistema cardiovascolare, in generale, ma anche ad alcune patologie legate al sistema nervoso.

La stagione estiva è la più adatta per iniziare a seguire la dieta Mediterranea perché molte delle ricette estive si adattano ai consigli e ai suggerimenti della dieta, in relazione al modo di cucinare e agli alimenti da prediligere.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire la dieta Mediterranea in estate ed, eventualmente, quale integratore alimentare è il più adatto da associare alla dieta, per una perdita di peso rapida ed effettiva.

Dieta Mediterranea: consigli

Esistono versioni diverse della dieta Mediterranea, accomunate tutte dallo stesso principio, ovvero, la perdita di peso e il benessere psicofisico dell’organismo. Tuttavia, è necessario prestare sempre la massima attenzione perché vi possono essere diete che si spacciano per Mediterranea ma che, in realtà, con questa dieta, non hanno nulla a che vedere.

La dieta Mediterranea suggerisce di:

aumentare il consumo giornaliero di frutta e verdura

preferire i cerali integrali, inclusa la pasta, che deve essere integrale

, inclusa la pasta, che deve essere integrale preferire i latticini a basso contenuto di grasso

ridurre il consumo settimanale di carne rossa

consumare più pesce durante la settimana

durante la settimana preferire le spezie al sale

L’estate è la stagione delle grigliate, dei piatti freddi e delle cotture al vapore ed ecco perché la stagione estiva è il periodo migliore per seguire o iniziare a seguire la dieta Mediterranea, dato che queste modalità di cottura degli alimenti sono quelle che la dieta preferisce.

Infine, assicurarsi di consumare sempre alimenti freschi e genuini, di bere molta acqua durante il giorno e svolgere regolare attività fisica.

Dieta Mediterranea: miglior integratore alimentare

La dieta Mediterranea favorisce la perdita di peso e preserva il benessere psicofisico dell’organismo, ma ogni persona reagisce agli stimoli esterni in modo diverso ed ecco perché, nonostante si segua correttamente questa dieta, alcune persone notano di perdere peso molto lentamente o di non perderlo affatto.

La maggior parte delle volte, la difficoltà di perdere peso dipende da un metabolismo lento e affatica, che va opportunamente stimolato con l’assunzione regolare di un integratore alimentare, come Spirulina Ultra, che stimola il metabolismo, per favorire la perdita di peso, e spegne il senso di fame, per favorire il peso forma.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Spirulina Ultra è un integratore alimentare naturale al 100%, che agisce allo scopo di:

Migliorare il benessere psicofisico

Favorire il metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

Migliorare il metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Esercitare un maggiore controllo della fame

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.