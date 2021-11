Latte di patate: i benefici sulla pelle

Tra le novità più importanti tra le bevande vegetali ora disponibili, impossibile non menzionare il latte di patate.

Recentemente inventato e commercializzato inizialmente in Svezia (2017), sta iniziando a diventare popolare in diversi stati europei e molto negli Stati Uniti.

Oltre ad essere ecologicamente più sostenibile di altri drink vegetali come il latte di mandorle, di soia, avena o riso, il latte di patate può vantare diversi benefici sul nostro organismo e può essere considerato un alimento utile alla cura e alla bellezza del nostro corpo.

Latte di patate e i benefici sulla pelle: i componenti

Il latte di patate, oltre ad essere naturalmente privo di qualsiasi allergene, è una ricca fonte di vitamina D e del gruppo B, indispensabili per un corretto funzionamento di diversi processi metabolici anche a livello cutaneo.

Quello commercializzato è anche addizionato di altri nutrienti essenziali come vitamine e minerali, tra cui vitamine A che stimola la rigenerazione cellulare, C ed E dal potere antiossidante, e K, coinvolta nella mineralizzazione delle ossa e di tessuti molli.

Tutti questi componenti lo rendono una bevanda salutare i cui effetti si possono avere anche sul mantenimento di una pelle sana e luminosa.

3 esempi su come utilizzare il latte di patate per ottenere benefici sulla pelle

Il latte di patata, acquistato o fatto in casa, può essere utilizzato in diversi modi per ottenere benefici per la salute e la bellezza della pelle. Oltre ad assumerlo come bevanda salutare, può risultare utile applicarlo esternamente per combattere inestetismi o nutrire l’epidermide.

Il contenuto del latte di patate infatti funziona come un agente sbiancante naturale e schiarisce la superficie della pelle, rimuove le macchie scure e conferisce un bel bagliore alla pelle.

Si può miscelare il latte di patate con ingredienti diversi ottenendo così dei trattamenti adatti a tutti i tipi di pelle e necessità:

Schiarire la pelle arrossata

1 cucchiaio di miele

2 cucchiai di latte di patate

mescolare gli ingredienti

applicare su viso e collo con un movimento circolare

lasciare agire per 10-15 minuti

risciacquare con acqua tiepida

Anti aging e contro i segni della pelle

Latte di patate

Yogurt Bianco

1 cucchiaino di concentrato di pomodoro

mescolare gli ingredienti insieme

applicare la pasta su viso e collo

lasciare la maschera sulla pelle per almeno 20 minuti

lavare il viso con acqua tiepida

Contro la pelle grassa e infiammata

Latte di patata qb

farina d’avena in polvere

1/2 cucchiaio Succo di limone

mischiare gli ingredienti

applicare la pasta sul viso

lasciare la maschera per 30 min

pulire il viso con acqua tiepida

Benefici sulla pelle del latte di patate fatto in casa: il procedimento

Il latte di patate si trova già pronto da bere, o in polvere solubile a cui basterà aggiungere acqua.

Ma è possibile realizzarlo anche in casa in modo semplice ottenendo così sia una bevanda priva di conservanti e processi di raffinazione, sia un ingrediente naturale da utilizzare sulla pelle per sfruttarne a pieno i benefici.

Si può facilmente preparare il latte di patate in casa con solo 5 ingredienti, ecco il procedimento: