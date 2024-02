Dieta della longevità per vivere a lungo naturalmente

Riuscire a vivere per molto tempo e condurre una vita in salute è un desiderio di molti. Per poterlo fare, conta anche molto il tipo di alimentazione da seguire e consumare. Per un approccio migliore, la dieta della longevità è il regime adatto per riuscire a vivere a lungo per uno stile di vita naturale e privo di troppi grassi o eccessi.

Dieta della longevità

Un celebre proverbio dice che “Siamo quello che mangiamo” e anche la scienza ne dà conferma. Approcciarsi al cibo in modo salutare e ben bilanciato è utile non solo per stare bene, ma anche per vivere più a lungo. La dieta della longevità è il programma e regime alimentare migliore da poter seguire per mantenersi in forma a lungo.

Secondo gli esperti del settore, non si mangia soltanto con il corpo, quindi inserendo alimenti nello stomaco, ma anche con il cuore e il cervello basandosi sulle proprie esperienze e stile di vita che sicuramente influisce. Ovviamente come spesso succede, non esiste una vera e propria dieta del genere, ma un approccio salutare può aiutare.

La dieta della longevità permette infatti di adottare il giusto approccio e le giuste e buone abitudini al proprio percorso alimentare e dimagrante in modo da perdere peso nella maniera più salutare e ben bilanciata. Un programma alimentare che tiene in conto, non soltanto le calorie da consumare, ma anche il proprio benessere.

Dieta della longevità: regole

Dal momento che non vi è un vero e proprio programma alimentare specifico in tal senso, la dieta della longevità prende spunto dal modello mediterraneo. In questo modo e con un programma del genere, quindi assumere maggiori porzioni di frutta e di verdura, ma anche di legumi, permette di combattere lo stress ossidativo.

Cercare di consumare poco zucchero, cibi trasformati, sale insieme anche ai grassi buoni e alle verdure di ogni colore sicuramente aiuta a mantenere il proprio stato di salute e a vivere a lungo. Bisogna anche fare attenzione ai succhi di frutta compreso quelli biologici e appena spremuti che possono essere carichi di zucchero.

Nella dieta della longevità la frutta va mangiata intera e diverse opzioni più volte al giorno. Ci sono poi una serie di alimenti che, per le loro proprietà e nutrienti non possono mancare. Tra questi vi sono: il tè verde matcha, i frutti rossi, ma anche le noci, i legumi, sino ad arrivare ai mirtilli e la curcuma all’olio d’oliva per i condimenti.

Un approccio alimentare equilibrato e sano è come sempre la cosa migliore. I nutrizionisti non escludono il regime intermittente, quindi un digiuno da 12 ore saltando la cena per un pasto e un programma leggero che è considerato la soluzione più idonea per essere in forma e soprattutto vivere a lungo.

