Dieta della primavera: consigli e rimedi naturali

La dieta della primavera favorisce la depurazione e purificazione dell’organismo, la perdita di peso e riduce il gonfiore addominale. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso, in modo semplice e naturale, senza sottoporre il proprio organismo a stress o disagio.

Dieta della primavera

Le temperature più calde, le giornate più lunghe, la voglia di stare all’aperto sono una parte integrante della stagione primaverile e aspetti che possono aiutarci nell’iniziare un percorso dietetico, come quello programmato dalla dieta della primavera, e riuscire a portarlo a termine. Inoltre, l’abbondanza di alimenti freschi e genuini, tipici di questa stagione, favoriscono la depurazione e la purificazione del nostro organismo, che sono fondamentali nel riuscire a perdere peso.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perdere peso e tornare in forma con la dieta della primavera, quali sono tutti i suoi benefici ed, eventualmente, su quale integratore alimentare fare affidamento per risultati rapidi ed effettivi.

Dieta della primavera: consigli

La frutta e la verdura sono gli alimenti cardine della dieta della primavera perché sono quelli che di più abbondano in questo periodo, ma anche e soprattutto perché è grazie ad essi che possiamo depurare e purificare il nostro organismo, così da liberarlo da tutte quelle sostanze negative che abbiamo accumulato al suo interno a causa dello stile di vita adottato durante la stagione invernale.

Alimenti come la frutta e la verdura dovrebbero essere consumati per almeno cinque volte al giorno. Un loro consumo regolare non solo è benefico per gli effetti appena menzionati, ma anche perché mantiene elevati i livelli di idratazione dell’organismo, che è fondamentale per ridurre il gonfiore addominale, perdere peso e combattere la ritenzione idrica.

Molto simile alla dieta Mediterranea, anche la dieta della primavera suggerisce di aumentare il consumo delle proteine, ridurre quello dei latticini, moderare quello di pollame e pesce, limitare quello della carne rossa.

Infine, una dieta è efficace solo se alternata ad un sano ed esercizio fisico. Anche una camminata veloce, per tre volte alla settimana, per mezz’ora o un’ora al giorno, può fare la differenza, risvegliando il metabolismo e facilitando la perdita di peso.

Dieta della primavera: rimedi naturali

La dieta della primavera non funziona allo stesso modo e negli stessi tempi per tutti perché ognuno di noi parte da storie cliniche e personali differenti. Non è, infatti, un caso che, quando si segue una dieta e nello stesso percorso altre persone ci fatto compagnia, è preferibile evitare il confronto, onde evitare di scoraggiarsi e perdere di vista l’obiettivo finale, un obiettivo che arriverà per tutti, ma con tempi e modi diversi.

Nonostante l’impegno, la tenacia e la disciplina, tuttavia, può succedere che i primi risultati fatichino ad arrivare. Questo succede perché, in alcune persone, il metabolismo inizia a perdere colpi. Nelle donne, ad esempio, questo rallenta per via della menopausa, in generale, però, questo può rallentare anche per l’età che avanza, oppure, perché, a causa di vari problemi nella vita, si può verificare un temporaneo squilibrio ormonale.

