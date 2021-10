Dieta delle banane: come funziona la dieta giapponese

La dieta delle banane non è rigida come si potrebbe pensare. Al contrario, favorisce la consumazione degli alimenti che si amano, sebbene in dosi limitate, e favorisce una perdita di peso rapida e sana per le capacità nutrizionali che il frutto detiene.

Dieta delle banane

La dieta delle banane è studiata con lo scopo specifico di favorire una perdita di peso rapida e sana, tuttavia, preservando, al contempo, il benessere psicofisico dell’organismo, che non è in alcun modo sottoposto a stress, come solitamente accade con altre tipologie di dieta, molto più rigorose ed estreme.

Il concetto di base della dieta è quello di considerare la banana l’alternativa ad altri alimenti. Questa dieta, dunque, è così strutturata:

Colazione . Si comincia mangiando quante banane sono necessarie a raggiungere il senso di sazietà, avendo cura di bere molta acqua per favorire la digestione.

. Si comincia mangiando quante banane sono necessarie a raggiungere il senso di sazietà, avendo cura di bere molta acqua per favorire la digestione. Pranzo . Non ci sono regole specifiche, si può mangiare ciò che si desidera, a patto che sia genuino e leggero. No ai cibi grassi, zuccherati e, in generale, al cibo cosiddetto “spazzatura”.

. Non ci sono regole specifiche, si può mangiare ciò che si desidera, a patto che sia genuino e leggero. No ai cibi grassi, zuccherati e, in generale, al cibo cosiddetto “spazzatura”. Pausa di metà giornata e pomeridiana . Come per la colazione, puntate sulla consumazione delle banane.

. Come per la colazione, puntate sulla consumazione delle banane. Cena. Anche in questo caso, è importante una cena leggera e salutare, da consumare almeno quattro ore prima di andare a letto affinché l’apparato digerente abbia il tempo necessario ad assimilare, assorbire e digerire gli alimenti.

Dieta delle banane: benefici

Per la dieta delle banane è importante consumare le banane verdi e ancora acerbe, le uniche a contenere amido resistente, grazie al quale mantenere bassi i livelli della glicemia nel sangue e favorire la combustione dei grassi.

Ricca di potassio e vitamine essenziali, la banana è un frutto sorprendentemente nutriente, grazie al quale mantenere l’organismo in salute e, se in sovrappeso, ad accelerare la perdita dei chili di troppo.

Questo frutto aiuta l’organismo a sentirsi sempre soddisfatto, pertanto, pone un freno alla tentazione di mangiare fuori orario. Tuttavia, ricordate anche che le banane sono ricche di fibre solubili e insolubili, per cui, un loro consumo eccessivo può favorire la stitichezza che, di certo, non è salutare per l’organismo. Durante la dieta delle banane, che in ogni caso può essere seguita solo per un periodo limitato di tempo, pertanto, si consiglia di bere sempre molta acqua.

