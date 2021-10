Dottor Nowzaradan: i benefici della sua dieta

Il dottor Nowzaradan, volto noto di “Vite al Limite”, è uno dei medici televisivi seguiti con maggior successo ed interesse da parte del pubblico americano e italiano. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, le ragioni del suo successo e i benefici che la sua dieta ha sui pazienti da lui seguiti.

Dottor Nowzaradan

La dieta del dottor Nowzaradan è diventata nota grazie al programma “Vite Al Limite”, regolarmente in onda, ormai da diversi anni, su Real Time. Ciononostante, è impossibile trovare in rete il programma dietetico che il dottore propone ai suoi pazienti poiché, come i telespettatori sapranno, ciò che il medico propone è una dieta iperproteica da 1200 calorie al giorno, che prevede tre pasti al giorno, serviti in piccole porzioni e con una quantità limitata di carboidrati.

L’interesse che il pubblico ha nei confronti della dieta che il dottor Nowzaradan propone ai suoi pazienti è enorme, in parte, anche per i successi conseguiti dai pazienti seguiti dal dottore. Sebbene sia impossibile reperire il programma dietetico, si può, in ogni caso, provare ad immaginare quale cibi la dieta consiglia e quali invece sconsiglia assolutamente.

Dottor Nowzaradan: dieta

Come anticipato anche nella premessa, trovare anche solo online la dieta che il dottor Nowzaradan propone ai suoi pazienti è impossibile, poiché come per la maggior parte delle diete, soprattutto se rigide e con l’obiettivo di abbassare il numero delle persone obese nel mondo, questa è una dieta personalizzata, che si distingue da paziente in paziente poiché diversi sono i fattori che entrano in gioco, come lo stato di salute iniziale, l’obiettivo da raggiungere, il regime alimentare che si segue, l’età, l’appartenenza di genere e molto altro ancora.

Nonostante questa condizione, tuttavia, possiamo intuire quali sono gli alimenti che il dottore consiglia ai suoi pazienti e quali sono quelli che invece sconsiglia. Sicuramente, la frutta secca, le bevande gassate e alcoliche, le bevande zuccherate e il cibo industriale, le bevande sportive ed energetiche, la pasta ed il riso sia bianco che integrale, sono alimenti dannosi per la salute dell’uomo, che minacciano il peso forma ottimale e lo espongono al rischio di obesità.

Sono considerati alimenti sani tutti quegli altri alimenti che non rientrano in questa categoria.

Dottor Nowzaradan dieta: integratore

