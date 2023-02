Per riuscire a perdere i chili presi durante le vacanze, è bene seguire una dieta che possa aiutare a mantenersi leggeri e sani.

Dieta dopo le vacanze natalizie

E’ passato solamente un mese dalle vacanze natalizi e per riuscire a non perdere il peso durante questo periodo, è bene seguire una dieta che possa aiutare a mantenersi leggeri e sani.

Per evitare che la circonferenza del girovita aumenti, oltre a ritagliarsi dei momenti in cui dedicarsi al movimento, bisogna anche imparare a mangiare, quindi nutrirsi in modo sano. Prepararsi a una alimentazione corretta ed equilibrata aiuta a non ingrassare e andare incontro ai peccati di gola con meno sensi di colpa.

Non bisogna soltanto sapere quale sarà la composizione del menù, ma anche capire quali alimenti si porteranno in tavola in modo che ci siano i giusti nutrienti e fabbisogno di energia necessario ad affrontare il periodo delle vacanze natalizie e quindi a evitare di mettere su peso nei giorni di maggiore gioia dell’anno.

Dieta durante le vacanze natalizie: consigli utili

La cosa importante è adottare delle regole e dei consigli che sarebbe bene seguire in modo scrupoloso. Bisogna fare attenzione alle porzioni soprattutto di carboidrati, zuccheri semplici e alcool optando per il consumo di alimenti leggeri.

Un bicchiere di vino rosso ai pasti è assolutamente concesso e permesso, ma a patto di non esagerare. Per chi non sa rinunciare al dolce, è bene optare per prodotti light sempre tenendo conto delle calorie cercando di non esagerare con la pizza e prediligendola con pomodoro e basilico.

Bisogna poi evitare nella dieta durante le vacanze natalizie di consumare formaggi eccessivamente ricchi di grassi. Si consiglia di prediligere del pesce da cucinare al vapore o alla griglia, i legumi la verdura di stagione che permettono di saziarsi senza appesantire troppo la bilancia. Gli spuntini sono fondamentali in questa fase e devono essere a base di frutta, verdura e yogurt magro mettendo al bando i biscotti.

Bere acqua aiuta a favorire il dimagrimento così come il consumo delle tisane calde che sono una ottima coccola evitando così la cioccolata calda ipercalorica. Basta aggiungere un po’ di limone e dello zenzero che è un alimento drenante e brucia grassi. Inoltre, la radice di zenzero facilita il dimagrimento e anche la digestione. Si evitano anche le bevande gassate che, essendo ricche di zuccheri, gonfiano.

Dieta dopo le vacanze natalizie: miglior rimedio

