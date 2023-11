Alejandro Sanz musicista e cantautore pop spagnolo, nel corso della sua carriera ha ricevuto ben 4 Grammy Awards e 22 Latin Grammy Awards. All’età di 54 anni Alejandro resta uno dei sex symbol più amati dalle donne della sua generazione. Ecco la sua dieta detox e cosa non mangia.

La dieta detox di Alejandro Sanz: cosa non mangia il cantante

Alejandro Sanz per i pochi che non lo conoscono, è un musicista e cantautore di genere pop spagnolo. Nella sua lunga carriera ha collaborato con molti artisti italiani come Laura Pausini ed Eros Ramazzotti e internazionali come Shakira e Michael Jackson. All’età di 54 anni Sanz è ancora considerato un sex symbol, dall’aspetto romantico e con una voce che fa sognare. Qual è la dieta del cantante spagnolo? “Sto morendo di fame”, ha detto in un tweet popstar latina. Che tipo di dieta segue?

L’autore di Corazón partío ha annunciato sul suo account Twitter di aver iniziato una dieta disintossicante (detox) di 21 giorni, un regime alimentare alla moda che, ideato per perdere peso, non solo non aiuta a raggiungere questo obiettivo, ma lo mette anche a dura prova. Lo stesso cantante lo ha riconosciuto sul social network: “Ho fame”, “non sento le gambe”, ha scritto dei suoi primi tre giorni di dieta detox. Non sono mancate le polemiche da parte di esperti della nutrizione e dai suoi fan che sul social si sono scatenati contro. Seguire una dieta molto restrittiva, infatti, sappiamo quanti rischi comporta e soprattutto fa dimagrire al momento ma poi le conseguenze si vedono alla lunga.

Per questo motivo, Alejandro Sanz ha deciso di rispondere a tutti coloro che avevano reagito vedendolo seguire questa dieta disintossicante. Ricordando di avere “umorismo”, il cantautore spagnolo ha detto che segue la dieta con un controllo professionale. E che il tweet era stato pubblicato proprio dal suo nutrizionista, il suo consulente d’immagine, ha scritto in tono umoristico l’artista.

Alejandro Sanz e la sua dieta: come si tiene in forma?

Uno dei cantautori spagnoli più seguiti, Alejandro Sanz, è un 54enne in ottima forma fisica come mostra sui social dove condivide foto di sé a petto nudo, svelando i muscoli. Come visto, la sua dieta per perdere peso si è basata su una detox di 21 giorni in cui il cantante non mangiava carboidrati ma per la purificazione del corpo, beveva frullati per tre settimane.

Qualche mese fa, invece, Alejandro è volato in Messico per preparare una serie di concerti, e la prima cosa che ha fatto al suo arrivo è stata assaggiare dei deliziosi tacos al pastor, accompagnati dal tradizionale spuntino: le cavallette! Il famoso cantante ha condiviso un video su Instagram del momento in cui ha dato un morso formidabile ai suoi tacos, e il video è già diventato virale. Il piatto taco al pastor è uno dei cibi più popolari in Messico ed è noto per il suo sapore unico e la sua versatilità. Si dice che sia stato influenzato dai kebab arabi e abbia avuto origine a Città del Messico nel XX secolo.

I tacos al pastor sono preparati con carne di maiale marinata in una miscela di spezie, peperoncini, achiote e ananas. La carne viene tagliata a listarelle sottili e grigliata su un’asta, simile ad una trottola, nello stile degli spiedini. Viene poi tagliato a pezzetti e adagiato su una tortilla di mais calda. Il risultato è un taco dal sapore speziato e dolce che si abbina perfettamente alla consistenza morbida della tortilla di mais e alla carne tenera. Il piatto viene spesso accompagnato con ingredienti aggiuntivi come cipolla, coriandolo, salsa e limone.