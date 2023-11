Nyma Tang, beauty vlogger americana e attivista contro la discriminazione razziale, è meglio conosciuta per il suo canale YouTube omonimo. Ecco svelata la sua beauty routine e i suoi 5 segreti di bellezza.

5 segreti di Nyma Tang per una beauty routine completa

Nyma Tang è il nome dell’influencer di bellezza ed è lo stesso nome del suo famoso canale Youtube. Nata in Etiopia da genitori sudsudanesi, Nyma ha guadagnato popolarità nel 2017 per la sua serie YouTube “The Darkest Shade”, in cui esamina le tonalità più scure di prodotti di diversi marchi di make-up e sottolinea la sotto rappresentazione delle tonalità della pelle scura nel settore della bellezza.

La Tang usa questa serie e la sua piattaforma per aiutare le donne con tonalità della pelle più scure a trovare i giusti prodotti per il trucco, per educare le persone sul colorismo e per fare pressione ai marchi di cosmetici per creare gamme di tonalità più inclusive. Nel 2018, Tang ha creato la sua tonalità di rossetto MAC Cosmetics chiamata “Nyma Tang” e ha collaborato a contenuti sponsorizzati con marchi come Fenty Beauty, Bobbi Brown e Pat McGrath. La 32enne ha svelato i segreti della sua beauty routine completa, in particolare 5 segreti di bellezza.

La star dei social media ha anche un’elevata presenza su diverse piattaforme di social media come Twitter e Instagram. Ecco cosa sappiamo della sua beauty routine. “Gran parte della bellezza della mia pelle è genetica, ma devo mantenerla. Devo idratarla e assicurarmi di esfoliarla perché diventa davvero opaca”, confessa Nyma Tang. Per la sua skincare routine Nyma preferisce la linea Hydro Boost di Neutrogena: una delle sue preferite è la maschera Hydrogel. Usa anche Hydro Boost Cleanser che è delicato e non secca la pelle.

Tra i suoi segreti di bellezza ecco alcuni detergenti oleosi come Biossance Squalane Oil Cleanser al mattino e la sera Go Awf Naturel Cleansing Oil di Uoma di Sharon C. Come crema idratante, di notte utilizza la crema idratante Biossance Squalane. Per l’opacità, Nyma sceglie l’Estée Lauder Advanced Night Repair per l’idratazione delle linee sottili. Infine la beauty guru sta usando l’olio multiuso Dose of Colors Cold Pressed Booster. E’ il topper perfetto per la crema idratante.

La beauty guru americana Nyma Tang, 32 anni, star di YouTube mira a far sentire le persone belle e amate per come sono, lei che è stata vittima di bullismo per la sua pelle scura. La sua serie di successo “The Darkest Shade”, parla proprio di quanto il mondo della cosmetica sia ancora arretrato e chiuso nei confronti delle persone scure, infatti, sono ancora troppo pochi i prodotti disponibili. Figlia di immigrati sudsudanesi, Tang ha sviluppato il suo interesse per la bellezza e i vlogging più tardi rispetto a molti dei suoi coetanei, ma sta usando la sua piattaforma per spingere verso una maggiore inclusione.

Uno dei segreti della cura della pelle di Tang è una routine strana: sventola il viso con un ventaglio di carta tra ciascun siero applicato per aiutarlo ad asciugarsi più velocemente. Con il ventilatore, non deve aspettare che ogni siero si asciughi prima di passare al passaggio successivo. “Consiglio vivamente di aggiungerlo alla tua routine. Prometto che lo adorerai”, ha confessato.