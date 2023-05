Dieta detox: come prepararsi per la prova costume

In vista della prova costume, bisogna prepararsi nel modo giusto per apparire nella giusta forma. Per riuscire ad arrivare pronti all’appuntamento, la dieta detox è il regime indicato anche perché permette di espellere le tossine e liquidi in eccesso. Un programma alimentare facile da seguire, anche grazie ai consigli qui forniti.

Dieta detox

Il momento della prova costume spaventa sia uomini che donne e l’idea di andare in spiaggia con i chili di troppo sull’addome non è piacevole. Per prepararsi nel modo migliore, la dieta detox è il regime adatto poiché permette di fare una sorta di pulizia in modo da eliminare le scorie e le tossine che si sono accumulate in quest’ultimo periodo.

Secondo il parere di esperti e studiosi in campo scientifico, è necessario preparare il corpo a una sorta di detox per purificarlo dalle abitudini alimentari e dagli stili di vita che hanno portato a lasciarsi andare. In questo modo, aumentando l’assorbimento di vitamine e sali minerali, si attiva il metabolismo riuscendo così a tornare in forma.

Depurare il corpo dalle tossine dovute all’assunzione e al consumo di cibi ricchi di grassi e zuccheri, ma anche di alcool, tabacco, ecc. è il primo passo per seguire la dieta detox. Un programma disintossicante permette, non solo di dimagrire e depurarsi, ma anche di contrastare la ritenzione idrica e la cellulite che sono odiati e temuti.

Non è necessario sottoporsi a grandi rinunce, ma bastano semplicemente dei piccoli accorgimenti e delle modifiche da apportare nel proprio stile di vita. Rispetto ad altri regimi alimentari, fa molto bene e poi ha un periodo limitato. Secondo gli esperti, bisognerebbe seguirla almeno due volte all’anno proprio per eliminare le scorie.

Dieta detox: programma

Grazie agli studi condotti da professionisti del settore, tra cui Valter Longo, si è giunti alla conclusione che seguire la dieta detox fa bene proprio per l’eliminazione delle scorie e delle tossine garantendo così depurazione. Gli studiosi hanno messo a segno un programma che consiste di liberarsi velocemente dei liquidi in eccesso.

Secondo lo studio degli esperti, prima di cominciare un qualsiasi regime dimagrante, sarebbe utile partire con un programma detossinante che dona i giusti benefici. Infatti, uno stile di vita di questo tipo permette di aumentare l’assorbimento delle vitamine e dei minerali, ma anche di migliorare la salute della pelle e dei capelli.

Quindi, la dieta detox non è solo utile per dimagrire ed essere in forma per la prova costume, ma anche per disintossicarsi. Un regime del genere deve anche prevedere nutrienti come fibre e antiossidanti che eliminano le scorie, ma al tempo stesso permettono di rigenerarsi. In tal caso, si consiglia di puntare su alcuni alimenti detox.

In questo periodo sono diversi i cibi detox di stagione che si possono trovare al supermercato o nelle bancarelle e che possono sicuramente aiutare. Tra questi alimenti, vi sono sicuramente piselli, fave, indivia, asparagi che hanno anche una ottima funzione per i reni, le fragole che sono sazianti e prevengono gli attacchi di fame, compreso la mela che smaltisce i liquidi in eccesso.

Dieta detox: integratore

