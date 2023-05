Ivana Mrazova, 30 anni compiuti da poco, è una modella di origine ceca che il pubblico italiano ha avuto modo di conoscere nel reality più famoso “Grande Fratello”, e da allora la modella è seguitissima sui social. Ma quale dieta segue, o ha seguito, per dimagrire Ivana Mrazova?

La dieta di Ivana Mrazova: come si tiene in forma?

Ivana Mrazova, modella ceca, ha partecipato nuovamente al “Grande Fratello Vip”, dove ha ritrovato il suo amore Luca Onestini ma con cui sono rimasti solo in ottimi rapporti di amicizia. Nella scorsa edizione del reality, invece, Ivana era visibilmente ingrassata stando tanti mesi all’interno della casa più famosa di Italia. Come ha fatto a tornare in forma?

All’interno della casa del Gf, Ivana aveva preso ben cinque, sei kg, come spiegato da lei stessa in un’intervista. Nel reality si è lasciata andare ai piaceri della tavola e ha messo su qualche chilo di troppo. Subito dopo la fine del programma, però, la modella ceca si è messa a dieta e ha così perso quei chili accumulati in tre mesi.

Oggi Ivana è tornata al suo peso forma ma cerca di non esagerare più con il cibo, soprattutto perché non è una grande appassionata di sport e con fatica frequenta la palestra.

Al Grande Fratello Vip avevo preso cinque chili, come anticipato, perciò dopo il reality mi sono messa a dieta. Ora sono tornata al mio peso forma, però cerco di non esagerare con il cibo, perché sono golosa e non amo fare sport. “Il mio piatto preferito è il pollo e adoro la cucina etnica, soprattutto quella messicana e indiana” ha spiegato Ivana.

Ma ciò che molti dei suoi fan si chiedevano è: quanto pesa, attualmente, Ivana? La Mrazova, perdendo il peso preso al GF Vip, pesa nuovamente 55 chili.

E’, dunque, riuscita a perdere peso evitando i troppi eccessi di cibo ma non seguendo alcuna dieta particolare o restrittiva. A quanto pare, però, oltre a ritrovare il proprio peso forma, Ivana ha anche ritrovato l’amore ma forse non si tratterebbe di Luca Onestini.

I segreti della forma di Ivana Mrazova

Che la modella ceca Ivana Mrazova sia splendida è evidente. E non ha certo bisogno di trucchi e “filtri” per farsi notare. Bastano il suo sorriso smagliante, gli occhi chiari esaltati da ciglia chilometriche, l’incarnato perfetto e i capelli lisci ma voluminosi.

Fu la madre in Ceco Slovacchia ad aprirle le porte del mondo dello spettacolo, iscrivendola a un concorso di bellezza quando aveva 14 anni. Ivana Mrazova ha più volte ammesso che l’affetto e il sostegno della sua famiglia è quello che conta di più per lei:

“Una delle cose più importanti nella vita! La mia famiglia”, ha scritto in un post social. Ivana Mrazova inizia la carriera come modella a soli 15 anni. A malincuore lascia la sua città e la famiglia per trasferirsi a Milano, dove sfila per le grandi case di moda.

Nel 2012 esordisce in tv sul palcoscenico di Sanremo al fianco di Gianni Morandi e Rocco Papaleo. Dal Teatro dell’Ariston, arriva nella casa del GF Vip 2 e da lì è diventata super amata dagli italiani.