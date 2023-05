La dieta di beatrice Beatrice Borromeo: come si tiene in forma?

Beatrice Borromeo ha sempre dimostrato uno spiccato gusto in fatto di moda. A colpi di abiti da sogno, mise di classe e accessori lussuosi, il suo stile ha conquistato tutti. Una vera e propria icona dello stile royal. Ecco come si tiene in forma la reale.

La dieta di Beatrice Borromeo

Per la sua raffinatezza ed eleganza indiscussa, il noto magazine Tatler ha nominato Beatrice Borromeo come la Royal più chic d’Europa. Rubando il titolo a Kate Middleton, il celebre magazine inglese l’ha premiata per la sua classe e raffinatezza.

Con un debole per Valentino, Armani Privè e Chanel, il suo stile rimane elegante in ogni occasione. Prima di diventare giornalista e lavorare per “Il Fatto Quotidiano”, Beatrice Borromeo è stata a lungo una modella. Passando poi, dalle passerelle e campagne pubblicitarie di Valentino, Trussardi, Alberta Ferretti e Blumarine, a diventare ambassador di Dior.

“Sarebbe davvero difficile scegliere un solo aspetto della mia vita, sono felice nell’insieme”, racconta la discendente di Marta Marzotto, che era sua nonna.

E, aggiunge: “Amo la mia famiglia ed amo la mia carriera, c’è sempre bisogno di un buon equilibrio”.

Beatrice Borromeo fa coppia fissa con Pierre Casiraghi dal 2008, quando i due si incontrarono al Festival di Cannes e, come in un film, fu amore a prima vista. Si sono sposati nel 2015 e due anni dopo è nato il primogenito Stefano Ercole Carlo Casiraghi, seguito nel 2018 da Francesco Carlo Albert.

In 37 anni, compiuti ad agosto, l’erede della nobiltà italiana, figlia del conte Carlo Ferdinando Borromeo e della contessa Paola Marzotto, ha fatto tantissima strada, da modella a giornalista a laureata in giurisprudenza.

La sua carriera è iniziata a “Il Fatto Quotidiano”, con cui ogni tanto ancora oggi collabora, per poi passare al video (forse in fondo la tv non l’aveva delusa così tanto) e firma diversi documentari.

Ma come si tiene in forma la reale, con un fisico da top model, dopo due gravidanze ravvicinate? La Borromeo non sa nemmeno cosa voglia dire un chiletto di troppo, o una maniglia dell’amore accentuata, nonostante sia mamma bis. Beatrice, infatti, ha sempre avuto un vitino da vespa che nulla ha da invidiare alle altre celebrità.

Lei stessa non ha mai detto di seguire una dieta, ma soltanto di mangiare in modo sano e soprattutto non saltare mai i pasti. Pochi pasti, ma tanti ed equilibrati, è ciò che segue l’aristocratica Beatrice Borromeo.

Beatrice Borromeo e i segreti per un fisico al top

Fisico slanciato ed elegante che l’ha portata a sfilare per Chanel, Valentino, Trussardi, Alberta Ferretti ed Ermanno Scervino l’hanno fatta distinguere dalle altre reali, tanto da essere paragonata alla Kate Middleton italiana.

Al suo fisico, bello di natura, si aggiunge la sua chioma bionda e il suo stile impeccabile “bocconiano-bohémien”. Beatrice Borromeo è appassionata, insieme a suo marito Pierre Casiraghi, di curling, uno sport olimpico invernale esploso soprattutto negli ultimi anni.

La coppia è stata paparazzata mentre si cimenta nello sport sul ghiaccio al Chess Al Park, vicino all’hotel Kulm, un 5 stelle di proprietà della famiglia Niarchos. A curling si gioca formando 2 squadre di 4 giocatori che hanno come obiettivo quello di far scivolare sul ghiaccio delle pesanti pietre di granito chiamate stone verso la casa, un’area di destinazione contrassegnata da 3 anelli concentrici.