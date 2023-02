Sono due anni che i Maneskin collezionano successi e primati che nessuna band italiana prima aveva raggiunto. Il gruppo musicale romano, formato da Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi, sta raggiungendo traguardi in tutto il mondo.

Ma cosa mangiano i Maneskin? Ecco svelata la dieta del gruppo italiano più seguito del momento.

La dieta dei Maneskin: come si tiene in forma la band

Dalla loro prima apparizione in tv nel talent X Factor del 2017, il gruppo musicale i Maneskin stanno raggiungendo traguardi impressionanti. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno aperto il concerto dei mitici Rolling Stones e sono stati anche candidati ai Grammy Awards di questo anno.

Ecco la dieta seguita dai Maneskin.

I ventenni di Roma appassionano per la loro musica rock e la loro immensa energia. Come sappiamo, per sostenere un concerto, che in media dura almeno due ore, è fondamentale prepararsi nella maniera giusta, sia dal punto dell’attività fisica, che dell’alimentazione. Il “Corriere della Sera” ha indagato nelle abitudini alimentari della band romana, per capire e conoscere il segreto della loro “energia rock”.

Prima di tutto i carboidrati sono in prima fila, nella dieta dei Maneskin con una passione speciale per i classici come la carbonara, e l’immancabile pizza.

I ragazzi più seguiti del momento cercano di evitare il cosiddetto “junk food“, e non vanno mai oltre un paio di bicchieri di vino in occasioni particolari. “Stiamo attenti all’alimentazione nel senso che non mangiamo schifezze, può capitare la serata a cena a far tardi con due bicchieri di vino, ma è un’eccezione“, ha infatti raccontato la band in un’intervista.

In particolare, Thomas è un grande amante del pollo, che adora fritto e sempre accompagnato dal limone, mentre Victoria sembra aver apprezzato la lasagna di grana fatta con pasta sfoglia fresca, ragù e cialda di formaggio grana.

L’allenamento dei Maneskin per restare in forma

Se la dieta dei Maneskin è molto rigida e costante, l’allenamento non è da meno: Damiano David, il frontman, pratica il basket e insieme al resto del gruppo capita che si divertano a calcetto, ma è la palestra il loro forte: “Ogni giorno ne cambiamo una – ha fatto sapere la bassista – ma per noi in hotel sono fondamentali”.