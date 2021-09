Come arredare la camera da letto con le lenzuola

Sono finiti i tempi in cui per arredare la camera da letto si ricorreva a trine, pizzi e merletti. La coperta della nonna, infatti, seppur di inestimabile valore, sta cedendo il passo ad un arredamento più semplice e leggero, che rispecchia per lo più il lifestyle di chi vive la casa.

La modernità, quindi, segue il trend del momento, puntando ad accessori che abbiano un uso versatile e che creino un’atmosfera da effetto.

Nel campo dell’arredamento, tutto ciò si è tramutato in una rivalutazione di ciò che già si possiede, sfruttandolo come risorsa valida per il decor home.

Via libera quindi a copriletti che diventano copridivani e tappeti in pelo che diventano decora salotto. La fantasia per l’arredo di tutta la casa non si ferma mai, ma per la camera da letto, a quale espediente ricorrere per portare una sferzata di novità senza rinunciare alla funzionalità? La risposta è in Caleffi lenzuola!

Le lenzuola: espediente che arreda

Le lenzuola rivelano il tuo lifestyle! Avevi mai riflettuto su questa osservazione? Capirne il motivo è veramente facile. Al momento dell’acquisto delle lenzuola, ma in generale dei complementi letto, le variabili sono davvero tante:

il costo;

la qualità;

lo stile;

il gusto personale.

Quando parliamo di stile e gusto personale, ovviamente, ci ritroviamo a discutere di due fattori che camminano a braccetto. Dopotutto, lo stile della tua casa non è altro che espressione del tuo gusto personale, e tutto questo come potrebbe non ricadere anche sull’arredo della camera da letto? Ma vediamo insieme come utilizzare le lenzuola per un home decor perfetto.

Innanzitutto fai attenzione alla stagione. È vero che i gusti sono gusti, ma è anche vero che adeguarsi ai tempi della natura ci permette di vivere in maniera più armoniosa e serena. Perciò, scegli colori caldi per l’autunno, freddi per l’inverno, vivaci per l’estate e tenui per la primavera. Se poi preferisci creare un tuo microclima all’interno della tua casa, allora scegli in base a ciò che vorresti esprimere. In tal caso, i colori della natura, come il marrone e il beige, non stonano mai. Attenzione solo al resto dell’arredamento. Se hai dei mobili moderni, minimal e dai colori freddi, cerca di mantenerti sulla stessa linea anche con i paramenti.

La versatilità delle lenzuola

Se le lenzuola sono un espediente di arredo, vuol dire che hanno una versatilità tale da renderle adatte a questo scopo. Quante volte, infatti, in estate decidiamo di non usare il copriletto perché il lenzuolo è già sufficiente? Non lo facciamo solo per una scelta di freschezza, ma ci rendiamo conto che se quest’ultimo è di qualità e si adegua bene a tutto il resto, già basta a completare il look del nostro letto e di tutta la stanza.

Perciò, come rendere le lenzuola un complemento d’arredo?

Usale come copriletto

Scegli il tessuto e il colore ideale. Ve ne sono di più spesse e più sottili. Quelle più spesse si prestano perfettamente ad un uso simile. Inoltre, non è necessario spendere tantissimi soldi. Sul mercato, soprattutto sui canali e-commerce, l’offerta è ampia e anche molto varia!

Ideali come copridivano

Forse ancora non ci avevi pensato, ma le lenzuola sono perfette per arredare il salotto. Opta per una fantasia adeguata e un colore idoneo e poi usale come telo per coprire il divano. Sono adatte soprattutto nel periodo estivo, poiché il cotone o il lino sono perfetti per eliminare quel calore un po’ antipatico rilasciato dal divano quando le temperature sono elevate.

Perfette per il riciclo creativo

La verità, è che le lenzuola sono veramente ricche di potenziale per l’arredo casa. Se hai fantasia, e magari hai anche delle lenzuola da buttare, usale per rendere la tua casa trendy e fantasiosa! Con le lenzuola vecchie, infatti, puoi creare paraspifferi, cuscini e addirittura tende! O ancora copri abat-jour, grembiuli, sacchetti e porta biancheria!

Insomma, con le lenzuola si possono davvero fare mille cose, a partire da un arredo letto perfetto. E tu, avevi mai pensato di esprimere il tuo lifestyle con delle lenzuola?