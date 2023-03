La beauty routine di Elettra Lamborghini: tutti i segreti di bellezza

Elettra Lamborghini, cantante e personalità televisiva italiana, è conosciuta non solo per il suo talento musicale e per il cognome importante sulle spalle, ma anche per il suo stile unico e la sua bellezza radiosa. In questo articolo vi riveleremo i segreti di bellezza della beauty routine di Elettra Lamborghini.

I segreti di bellezza di Elettra Lamborghini e la sua Beauty Routine

La giovane artista è sempre stata molto aperta riguardo alla sua beauty routine, condividendo spesso i suoi segreti di bellezza con i fan sui social media. La pulizia del viso è il primo passo fondamentale della beauty routine di Elettra Lamborghini. Per rimuovere il trucco e le impurità, utilizza un olio detergente e una spugna Konjac per una pulizia delicata ma efficace. In seguito, utilizza una lozione tonica per riequilibrare il pH della pelle.

Per ottenere un viso luminoso e radioso, Elettra utilizza una base illuminante, che applica su tutto il viso prima del trucco. Per evidenziare i suoi occhi azzurri, utilizza un ombretto dorato o color champagne, applicando poi una matita nera per creare uno sguardo intenso. Infine, utilizza un mascara volumizzante per allungare e definire le sue ciglia.

Per le labbra, Elettra preferisce tonalità nude o rosate, utilizzando spesso una matita per definirle e riempirle. Applica poi un rossetto opaco, sfumando leggermente i contorni con un pennello per un aspetto naturale ma curato.

I consigli per la Skincare

Per Elettra Lamborghini è fondamentale una pulizia del viso mirata ed accurata: utilizza una crema idratante ogni mattina, e una crema notte più nutriente prima di andare a dormire. Poi una volta a settimana afferma di utilizzare in aggiuntiva anche una maschera idratante per aumentare il benessere della pelle.

Uno dei consigli che spesso vengono trascurati dai più è quello di non fare attenzione al sole. Infatti, Elettra consiglia nelle giornate più calde l’utilizzo di creme solari per proteggere la pelle.