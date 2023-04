Dieta di Elisabetta Canalis: come si mantiene in forma l’ex velina

Mantenersi in forma non è mai semplice e se sei un personaggio televisivo con tanti followers devi sempre mostrarti nel modo migliore. Lo sa molto bene Elisabetta Canalis che vanta un fisico scolpito, come mostra sui social. Il merito è della dieta e dell’allenamento che segue e che sveliamo nei paragrafi seguenti.

Dieta di Elisabetta Canalis

Nota come ex velina, Elisabetta Canalis, nonostante gli anni che passano e i 45 anni, tra l’altro portati molto bene, riesce a mantenere ancora un fisico scolpito e in piena forma grazie a una alimentazione e dieta che segue. Per lavoro, ma anche per la sua famiglia, si divide tra Los Angeles e Milano dove riesce a tenersi in splendida forma, come mostrano le foto pubblicate sui social.

Si mantiene in forma grazie a una alimentazione molto rigorosa, anche se non rinuncia a un piatto come il pollo alla piastra che prepara e condisce soltanto con del succo di limone, come ha mostrato sul suo profilo Instagram, fornendo la ricetta ai suoi tantissimi followers. Ama molto consumare questo piatto perché ricco di proteine e particolarmente salutare.

Oltre alla pollo alla piastra, la sua dieta consta di tantissime proteine, anche se ogni tanto si concede qualche sgarro come biscotti e dolci a cui, a quanto pare, non riesce proprio a resistere. Al di là di qualche peccato di gola che si concede, la dieta di Elisabetta Canalis è alquanto equilibrata e ben bilanciata, come si evince dal suo fisico invidiabile e dalla sua pelle.

Non vuole rinunciare ai suoi pasti preferiti, ma essendo intollerante al glutine, il suo regime è sicuramente gluten free. Ama molto preparare frullati a base di frutta e di verdura e nella sua alimentazione non manca il riso thai di cui è golosissima, insieme a tantissima carne bianca e pesce. Non rinuncia poi al cioccolato, ma sta attenta alle porzioni e alle quantità-

Dieta di Elisabetta Canalis: allenamento

Insieme all’alimentazione che Elisabetta Canalis cura in maniera maniacale e molto attenta, l’ex velina e influencer si mantiene in forma anche grazie al tanto allenamento e all’attività fisica. Da sempre, ama praticare sport, infatti, non solo si concede allenamenti in palestra, ma fa anche surf nelle acque di Los Angeles dove vive.

Non smette di incantare i suoi fan con il suo fisico scolpito e tonico che cura con tantissimo allenamento come si vede anche dalle foto che pubblica sui social dove pratica diversi esercizi. Da sempre, appassionata di fitness, se si scorre il suo profilo Instagram, si nota la grande dedizione verso gli sport che pratica da sola o in compagnia.

L’allenamento di Elisabetta Canalis consiste in diversi esercizi che riguardano sia gli squat che gli affondi, ma anche le torsioni del busto da fare con la palla. Allena moltissimo la zona degli addominali che è indispensabile per riuscire ad avere un fisico come il suo. Si tratta di un allenamento che possono seguire tutti.

Sono esercizi alla portata di chiunque dal momento che bastano soltanto un tappetino, degli elastici e una palla per riuscire ad avere il suo stesso fisico a 44 anni dopo una gravidanza.

